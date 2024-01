Serge verkostet: Talisker x2

Die Talisker Special Release 2023 und ein unabhängiger Talisker betreten heute den Ring, um von Serge Valentin verkostet zu werden. Beide sind 12 Jahre alt, beide offensichtlich fassstark (also nicht vor dem Abfüllen mit Wasser verdünnt) – und beide werden mit geringem Abstand zueinander von Serge in sein Herz geschlossen – der Unabhängige von Douglas Laing, den man dort für das Waldhaus am See in der Schweiz abgefüllt hat, mit einem satten 90er hat dabei die Nase leicht vorne.

Insgesamt merkt Serge an, dass beide Abfüllungen beweisen, dass sich Talisker in der letzten Zeit immer mehr der torfigen Seite zuneigt…

Die Tabelle zur Verkostung nachstehend:

Abfüllung Punkte

Talisker 12 yo 2011/2023 (56.3%, Douglas Laing, Single Minded for World of Whisky Waldhaus am See, Claudio Bernasconi ‚The Experience‘, refill hogshead, cask #DL17878, 159 bottles) 90 Talisker 12 yo ‚The Wild Explorador‘ (59.7%, OB, Special Release 2023, White, Tawny and Ruby Port Finish) 88