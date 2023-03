Spiritcask: Ein Parfüm, inspiriert vom Duft der Whisky-Fässer

Jorum Studio, ein Hersteller von Parfüm-Düften mit Sitz in der schottischen Hauptstadt Edinburgh, bringt seinen neuen Duft ‚Spiritcask‘ auf den Markt. Firmengründer und Parfümeur Euan McCall wurde beim Besuch einer Destillerie vor einigen Jahren dazu eingeladen, seinen Kopf in eines leeres Fass zu stecken. Er verliebte sich in das Aroma der Spirituose und des Fasses, wie er sich gegenüber The drinks business äußerte, sowie in das daraus resultierende, gemischte Aromen-Profil. Und der neue Duft ‚Spiritcask‘ soll genau dieses Erlebnis und diese Gerüche vermitteln.

‚Spiritcask‘ ist bereits der dritte Duft in einer Serie, die vom Scotch Whisky inspiriert ist. Die ersten beiden Ausgaben, ‚Firewater‘ und ‚Arborist‘, bezogen ihre Anregungen aus den torfigen und maritimen Aromen der Malts von Jura und Islay bzw. von den Whiskys aus der schottischen Highland-Region. McCall beschreibt die beiden Vorläufer jedoch eher als „Untersuchung des Terroirs“ und erklärt, dass sie „die Umgebung einfangen, in der diese Malts hergestellt werden, und nicht versuchen, nur den Geruch von Whisky einzufangen“. Bei ‚Spiritcask‘ sei dies anders. Das Parfüm konzentriere sich auf Eichenholzextrakt (gewonnen aus gebrauchten Fässern), einer Zutat namens Whisky-Lacton (in Fass-gereiftem Whisky und in Eiche vorhanden), Absolut Vanille aus Madagaskar und Aromen wie Isoamylalkohol, die Whisky seine unverwechselbare Kopfnote gebe, wie er bei The drinks business darstellt.

‚Spiritcask‘ kann ebenso wie die beiden Düfte ‚Firewater‘ und ‚Arborist‘ über den Online-Shop von Jorum Studio bezogen werden. Die 30ml Eau de Parfum kostet jeweils 80,95 €.