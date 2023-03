Am 15. März 2013 öffneten in Salzburg erstmals die Türen von Pinkernells Whisky Market (auch wenn der Laden diesen Namen erst seit kurzem offiziell trägt). Dieses schöne Jubiläum, zu dem wir Klaus Pinkernell ganz herzlich gratulieren, wird mit verschiedenen Veranstaltungen und Tastings gebührend gefeiert, und auch ein Jubiläumswhisky wird es zu diesem Anlass erscheinen.

Alle Deatils und Termine zu den Jubiläumsfeierlichkeiten von Pinkernells Whisky Market finden Sie in der folgenden Presseaussendung:

10 Jahre Pinkernells in Salzburg

Vor 19 Jahren begann Klaus Pinkernell in Berlin, damals in Kooperation mit einer schottischen Firma, den Handel mit schottischem Whisky in Deutschland. Sein Hobby, der Gesang, führte ihn vor 12 Jahren nach Schönbach im Waldviertel/Niederösterreich. Dort, bei einem Chorseminar, an dem er seitdem jedes Jahr teilnimmt und auch Sponsor ist, wurde die Idee geboren, auch in Österreich tätig zu werden. Ein Ladengeschäft wurde in der Salzburger Altstadt gefunden und nach ein paar Jahren vergrößert. Seit der Beendigung der Kooperation mit den Schotten führt der Laden auch offiziell den Namen „Pinkernells Whisky Market“. Pinkernell ist offizieller Importeur Österreichs für diverse Brennereien und Unabhängige Abfüller aus Schottland, England, Irland, Italien, Norwegen, Schweiz und Deutschland. Außerdem betreibt er in Schönbach mittlerweile eine Brauerei und Gaststätte (Schönbacher Pils/Biergwölb). Das Biergwölb hat inzwischen eines der größten Whiskysortimente Österreichs im Ausschank und eine Brennanlage für die Produktion des eigenen Whiskys ist bereits vorhanden. So schließt sich der Kreis. Zwischenzeitlich ist der ursprüngliche Laden von Berlin nach Freilassing umgezogen. Von hier aus wird weiterhin der deutsche Markt versorgt.

In Salzburg war der erste Öffnungstag der 15.03.2013. Es wird somit in diesem Monat kräftig gefeiert, Höhepunkte sind dabei das Jubiläumstasting am Mittwoch, den 22.03.2023 im Laden in Salzburg und der Messeauftritt bei der Whisky Messe Graz am 24. und 25. März.

Und was wäre ein Jubiläum ohne Jubiläumswhisky? Wir freuen uns, dass die Brennerei Langatun in der Schweiz für uns ein Fass aufgemacht hat. In einer Blindverkostung mit treuen Stammkunden und Gästen setzte dieses sich klar gegen andere Fassproben durch. Die limitierte Spezialabfüllung kommt mit 50,20 % vol auf den Markt, extra für unsere Anschrift in 5020 Salzburg. Sie wird beim Tasting am 22. März von Markenbotschafter Michael Holzapfel präsentiert, ist anschließend exklusiv für unsere Clubmitglieder erhältlich und kann natürlich auch auf der Messe in Graz probiert und erworben werden. Eventuelle Restbestände gehen danach in den Laden- und Online-Verkauf, Reservierungen sind ab sofort möglich.

Pinkernells Whisky Market Salzburg

Alter Markt 1

5020 Salzburg

www.pinkernells-shop.at