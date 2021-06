PR: Whisky für den guten Zweck – Charity-Versteigerung zweier Macallan Raritäten

Whisky für den guten Zweck – Charity-Versteigerung zweier Macallan Raritäten

Großartig: Alexander Trauner von ‚Pinzgauer Versicherungsmakler e.U.‘ stiftet zwei schottische Whisky-Raritäten. Diese edlen Tropfen – einen The Macallan Folio 5 und einen The Macallan Folio 6 – werden von Pinkernells Whisky Market Salzburg zwischen 5. und 14. Juli 2021 online versteigert, mit dem Erlös hilft die Caritas Salzburg Kindern über zwei Bildungsprojekte im Pinzgau und im Libanon.

Alexander Trauner (Pinzgauer Versicherungsmakler e.U.) und Dorothee Hoffmann-Gebhardt (Pinkernells Whisky Market Salzburg) mit den beiden Abfüllungen

In den Lerncafés im Pinzgau bekommen Kinder Nachhilfe und Unterstützung beim Lernen, Nachmittagsbetreuung sowie eine gesunde Jause. Das Vorschulprojekt Beth Aleph in Beirut (Libanon) bietet Flüchtlings- und Migrantenkindern zweisprachigen Unterricht, Schulmaterialien und eine warme Mahlzeit – eine unschätzbare Unterstützung für viele Familien und für die Kinder oft die einzige Chance auf Schulbildung.

Das ist Hilfe vor Ort im Krisengebiet und bei uns zu Hause, die wirklich ankommt und viel bewirken kann. Helfen auch Sie mit!

The Macallan Folio 5 und The Macallan Folio 6 aus The Archival Series der Speyside-Destillerie The Macallan

Online-Versteigerung:

https://pinkernells-shop.at/p/the-macallan-the-archival-series-folio-6-charity-auktion

https://pinkernells-shop.at/p/the-macallan-the-archival-series-folio-5-charity-auktion

Alexander Trauner, Inhaber Pinzgauer Versicherungsmakler e.U.:

„Ich bin selbst im August letzten Jahres das erste Mal Vater geworden, deshalb liegt mir das Wohlergehen der Kinder sehr am Herzen. Ich möchte mit dieser Aktion Kindern helfen, denen es nicht so gut geht und die Hilfe benötigen. Einerseits bei uns zu Hause im Pinzgau, denn allem Wohlstand zum Trotz wird unsere Hilfe auch hierzulande benötigt. Und was die Flüchtlings- und Migrantenkinder, die meist aus dem syrischen Kriegsgebiet in den Libanon kamen, an Leid und Schrecken mitgemacht haben, möchte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen, sie kennen eigentlich nur den Krieg. Und diesen Kindern zu helfen, ist mir ein persönliches Anliegen.“

Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg:

„Herzlichen Dank an Alexander Trauner für diese Spende. Kinder zu unterstützen, ist eines unserer wichtigsten Anliegen, ganz besonders in unserem ‚Jahr der Kinder‘. Sowohl hier bei uns in der Region wie in den beiden Lerncafés im Pinzgau als auch weltweit, zum Beispiel in unserer Schule ‚Beth Aleph‘ im Libanon. So schenken wir Kindern die Chance auf eine Zukunft!“

Dorothee Hoffmann-Gebhardt, Niederlassungsleiterin Pinkernells Whisky Market Salzburg:

„Whisky steht für Genuss, Lebensfreude und Luxus. Dass wir ihn genießen können, zeigt, wie privilegiert wir eigentlich sind. Daher ist uns auch wichtig, Menschen zu helfen, denen es weniger gut geht. Es gibt kaum etwas Sinnvolleres und Nachhaltigeres, als in die Bildung und Zukunftschancen der Kinder zu investieren. Mit großer Freude unterstützen wir diese tolle Aktion und führen die Versteigerung durch.“

Online mitsteigern bei Pinkernells Whisky Market

Zwischen dem 5. und 14. Juli 2021 nimmt Pinkernells Whisky Market Gebote per E-Mail an info@pinkernells.at entgegen. Der Stand der Gebote wird auf www.pinkernells-shop.at laufend aktualisiert sowie täglich auf Facebook veröffentlicht. Am 14. Juli um 17:00 Uhr fällt der Hammer.

Bitte spenden auch Sie!

Spendenkonto

Salzburger Sparkasse

IBAN AT84 2040 4000 4020 2038

BIC SBGSAT2SXXX

Kennwort: Lerncafés oder Kinder im Ausland

Kontakt

Dipl.-Biol. Dorothee Hoffmann-Gebhardt

Pinkernells Whisky Market Salzburg

Alter Markt 1, 5020 Salzburg

Tel: 0662 845 305

info@pinkernells.at

www.pinkernells-shop.at

Ing. Alexander Trauner

Pinzgauer Versicherungsmakler e.U.

Fichtenweg 5, 5671 Bruck an der Großglocknerstraße

Tel: 0664 5559229

a.trauner@pinzgauer.versicherung

www.pinzgauer.versicherung