PR: The Caskhound präsentiert „Destilerías Líber“ Spanish Single Malt Whisky

Eine interessante Neuigkeit gibt es von Tilo Schnabel aka The Caskhound zu berichten: Exklusiv für Deutschland importiert er zwei Single Cask Abfüllungen aus der spanischen Destilerías Líber in Andalusien.

Hier alles Wissenswerte über das neueste Projekt von Tilo Schnabel und über die Whiskys aus dem Westen Europas:

THE CASKHOUND präsentiert „Destilerías Líber“ Spanish Single Malt Whisky – Exclusive Single Cask Bottlings for Germany

Einmal mehr beweist Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND seinen legendären guten Riecher – nicht nur bei feinem Whisky, sondern auch bei neuen Produkten & inno-vativen Idee, mit denen er die heimische Genusskultur bereichern kann.

Der umtriebige Wahlschwabe möchte sich nicht auf seinen Lorbeeren als Unabhängiger Abfüller ausruhen, und hat daher momentan eine Reihe verschiedener Projekte „im Feuer“. Eines davon dreht sich um …

Sherry Cask Matured Single Malt Whisky aus Spanien

Bereits durch sein Gemeinschaftsprojekt THE LIQUID MADNESS von der Qualität der Tropfen aus der Destilerías Líber in Andalusien überzeugt, freut sich Tilo Schnabel nun, als Importeur für Deutschland exklusiv die fassstarken Einzelfassabfüllungen des spanischen Single Malt Whisky anbieten zu können.

Was aber macht den Reiz der „Sherry Granaten aus dem Herzen Andalusiens“aus?

Ein paar Fakten sollten das Bild erhellen …

Die „Craft Destille“ am Fuß der Sierra Nevada.

Destilerías Líber ist der gemeinsame Traum von 55 spanischen Whiskyfans, deren Begeisterung für das „Wasser des Lebens“ 2001 zur Gründung der Destillerie im idyllischen Padul nahe Granada führte. Dort wird mit viel Know-how und Leidenschaft spanischer Single Malt Whisky gebrannt – 100% nach schottischem Vorbild und mit dem handwerklichen Ethos einer „Craft Destillery“!

Ausgestattet mit zwei klassischen Pot Stills – nach Vorgaben der Gründer von traditio-nellen Kupferschmieden aus Granada handgefertigt – besticht die Destillerie mit einer hervorragenden konstanten Wasserversorgung durch das Schmelzwasser der Sierra Nevada, gutem Getreide aus den besten spanischen Anbaugebieten und langen Fermentationszeiten von bis zu 96 Stunden – alles Faktoren, die der Qualität des New Make zugutekommen. Die Produktionsmenge von jährlich etwa 10.000 Litern und die konstante Lagermenge von insgesamt 55.000 Litern vor Ort, sind weitere Allein-stellungsmerkmale für eine Brennerei abseits der in Großdestillen üblichen Parameter. Die Umgebung Paduls begünstigt zudem ein trockenes Mikroklima, das in den Warehouses für Bedingungen sorgt, bei denen der Angels Share mit jährlich 4 % recht niedrig bleibt, der Alkoholgehalt des Destillats aber auch nach z. B. 17 Jahren Reifung selten unter 60% sinkt – und sich dadurch u. a. die Gesamtheit seiner durch den Reifungsprozess und die Interaktion von Fass & Destillat gewonnenen Aromen und Nuancen bewahrt.

It’s all about the Cask.

Das Destillat wird mit über 60 % Volumenprozent in original 600-Liter-Fässer aus amerikanischer Eiche eingefüllt, die zuvor 20-30 Jahre lang zur Lagerung von Pedro Ximenez-Sherry im Solera-Verfahren benutzt wurden. Destilerías Líber besitzt seit ihrer Gründung 150 dieser „echten“ Ex-Sherry Casks. Aufgrund der recht kleinen Produktionsmenge der Brennerei werden 95% von Ihnen zur Zeit als First Fill Sherry Butts genutzt. Aufgrund ihrer Seltenheit werden diese Fässer von spanischen Bodegas wie Schätze gehütet und sind – weil mittlerweile unverkäuflich – weltweit bei Whiskymachern heiß begehrt. Die Reifung des Líber Single Malt Whisky erfolgt ausschließlich und für mindestens 10 Jahre in diesen erstbefüllten Fässern – Finishes und Nachreifungen sind bei Líber einfach kein Thema!

Sherry Whisky. Redefined.

THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel ist nach eingängiger Prüfung von diversen Fassproben aus Padul von der Qualität und geschmacklichen Breite & Tiefe der Sherry Matured Whiskys aus dem Hause Líber überzeugt – für ihn brauchen sie definitiv keinen Vergleich zu Tropfen aus Schottland zu fürchten. Der Single Malt Whisky aus Padul ist eine ausdrucksstarke „Sherry Bombe“ im klassischen Sinn, mit der geschmacklichen Bandbreite einer Vollreifung im Sherry Cask, inklusive den typischen, vom Fasseinfluss herrührenden Aromen. Kurz: ein Sherry Whisky, der trotz seines Alteres reifer wirkt – und daher wenig vergleichbar ist mit vielen aktuellen Whiskys, die u. a. durch „Sherry Seasoned Casks“ oder „Wet Finishes“ geprägt sind …

Somit war es auch nur ein kleiner Schritt für den Kuchener, den ihm von seinem spanischen Partner THE SPANISH WHISKY CLUB angebotenen Exklusiv-Import der fassstarken Single Cask Bottlings von Líber nach Deutschland zu übernehmen. Zukünftig wird THE CASKHOUND seinen Kunden und deutschen Handelspartnern eine kleine Anzahl von handverlesenen Líber-Einzelfassabfüllungen anbieten können.

Den Anfang machen nun diese zwei Líber Single Cask Bottlings – natürlich ungefärbt und nicht kühlgefiltert, wie es sich gehört:

LIBER SPANISH SINGLE MALT WHISKY – CASK 28

Destilliert in den ‘Destilerías Líber‘ in Padul / Andalusien

11 yo Single Malt Whisky (2009/2021) | Single Cask Bottling

Vollreifung in einem First Fill Pedro Ximenez Sherry Cask

62,4 % ABV | Natural Cask Strength

200 Flaschen | 0,7 Liter-Flasche à 109,90 Euro (UVP)

LIBER SPANISH SINGLE MALT WHISKY – CASK 39

Destilliert in den ‘Destilerías Líber‘ in Padul / Andalusien

10 yo Single Malt Whisky (2011/2021) | Single Cask Bottling

Vollreifung in einem First Fill Pedro Ximenez Sherry Cask

60,4 % ABV | Natural Cask Strength

200 Flaschen | 0,7 Liter-Flasche à 99,90 Euro (UVP)

Geschmacksprofil:

Nase: Klassische Sherrynoten wie Pflaumen, eingelegte Rosinen, Mandeln, Orangen, Vanille, Beeren, Tabak, Leder, Zündhölzchen, altes Holz

Mund: süße PX-Sherry-Aromen wie Trockenfrüchte, Feigen, Orangeat, rote Beeren, weinige Aromen, Würze, Pfeffer, Salzkaramell, Tabak & Ledernoten

Abgang: lang, Zartbitterschokolade, Nüsse, geröstete Mandeln, Holzwürze, trocken

Unser Genießer-Tip:

Gönnen Sie sich und Ihrem Dram LÍBER Single Malt Whisky ruhig ein wenig Zeit zur Entfaltung – es lohnt sich!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht?

Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Abfüllungen zu verpassen.