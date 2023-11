Neu von The Caskhound: 2009er Tullibardine mit PX Sherry-Vollreifung

Eine neue, die dritte, Abfüllung in der Crazy Coos Collecction vom unabhängigen Abfüller The Caskhound steht in den Startlöchern: ein Tullibardine aus dem Jahr 2009 mir einer Vollreifung im Pedro Ximenez-Sherryfass ist ab sofort erhältlich. Der Preis für eine der 331 Flaschen: 99,90 Euro (UVP).

Hier alle Infos dazu direkt von Tilo Schnabel, der Nase hinter The Caskhound:

„Great Taste is on the Moove“: Die dritte Abfüllung der CRAZY COOS COLLECTION bietet eine sherrywürzige Vergnügungsfahrt für Nase und Gaumen!

Alles einsteigen, bitte – nächster Halt: Tullibardine Distillery!

Mit der mittlerweile dritten Einzelfassabfüllung seiner limitierten CRAZY COOS COLLECTION lädt Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND nicht nur die Freunde sherrygelagerter Whiskys zu einer schmackhaften und abwechslungsreichen ‚Tour de Taste‘ ein. Ganze 13 Jahre verbrachte der Tullibardine Single Malt aus den südlichen Highlands in einem erstbefüllten Pedro Ximénez Sherryfass – und die daraus resultierende Komplexität und Aromenfülle kann sich wahrlich schmecken lassen!

Als Tilo Schnabel in Schottland die bezaubernden Motive der Designerin LANA MATHIESON entdeckte, war er sofort angetan von ihrer Arbeit. Inspiriert vom Land, seinen Menschen und Tieren, kreiert Lana wundervolle Kunstwerke, die liebevoll und ironisch zugleich den Blick auf sich ziehen. In der Abfüllungs-reihe CRAZY COOS stehen nun die unverwechselbar-kultigen Highland Coos im Mittelpunkt. Die handgezeichneten Werke der sympathischen Wahlschottin und die Single Malts aus dem Hause THE CASKHOUND ergänzen sich auch hier auf einzigartig geschmackvolle Weise …

2009er Tullibardine mit PX Sherry-Vollreifung: der perfekte Genießer-Dram für Herbst & Winter

Der 13-jährige Tullibardine mit seiner Vollreifung im First Fill PX Sherry Cask und den kraftvollen, aber gut eingebundenen 54,3 % offenbart den geneigten Whiskykennern wie Neulingen eine wahre Busladung an klassischen Sherry-Aromen: von verführerischer dunkler Süße und intensiver Würzigkeit über Trockenfrüchte und Pflaumenmus bis hin zu Tabak-, Leder- und Eichennoten. Ein ehrlicher Dram zum Genießen und Entdecken, dessen Vielschichtigkeit und Tiefe so manchen tristen Herbst- & Winterabend versüßen mag …

The Crazy Coos Collection: TULLIBARDINE Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2009/2023) • 54,3 % ABV Natural Cask Strength • Fully Matured in a First Fill PX Sherry Cask • Auflage 331 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Zu Beginn begegnen uns die Süße dunkler Früchte und Noten von Tabak & Leder, gefolgt von der Malzigkeit von Kräuterbonbons, Honig und klassischen Sherry-Aromen wie Liebstöckel, getrockneten Feigen & Datteln, Pflaumenmus, Gewürzen & Karamell

Palate: Weich, samtig und mundfüllend, es entfaltet sich ein komplexer Reigen aus malzig-kräuteriger Süße, Trockenfrüchten mit dunkler Schokolade und erdigen Noten von Tabakblättern & Herbstlaub, umhüllt von einer Umami-artigen Würze und Aromen

von Kakao mit Zimt und einem Hauch von Chili

Finish: recht lang und sehr wärmend, es zeigen sich Noten von Teeblättern, Gewürzen und dunkler Schokolade, begleitet von sanfter Eichenwürze und einer leichten Trockenheit

FAZIT: Ein klassischer Highland Sherry Malt für die dunkle Jahreszeit!

Dieser Whisky wurde – wie bei THE CASHOUND üblich – nicht kühlfiltriert und in natürlicher Färbung & Fassstärke in die Flasche gebracht. Man findet den Tullibardine ab Freitag, den 03. November 2023 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Der krönende Abschluß der CRAZY COOS scharrt übrigens auch schon mit den Hufen: ein 13-jähriger peated AUCHINDEROM Single Malt aus der Glenglassaugh Distillery lässt nicht mehr lange auf sich warten! Weitere Informationen dazu in Kürze …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.