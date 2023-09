Bereits das zweite Bottling seiner Crazy Coos Collection stellt Tilo Schnabl aka The Caskhound in seiner heutigen Pressemitteilung vor. Diese neue Abfüllung – für das Design ist wieder die Grafikerin Lana Mathieson verantwortlich – ist ein 13 Jahre alter Linkwood, der in einem Red Wine Barrique reifte.

Mehr dazu, inklusive der Tasting Notes und der Bezugsquelle, nachfolgend:

„Licking good, Sipping better“ –

Die neue Abfüllung der CRAZY COOS COLLECTION lässt Zunge und Gaumen vor Freude tanzen!

Auch das zweite Bottling der limitierten CRAZY COOS-Reihe aus dem Hause THE CASKHOUND vermag Whiskygenießern und Freunden der ikonischen Highland Coos zugleich ein Lächeln auf Gesicht und Gaumen zaubern: der 13 Jahre im Red Wine Barrique gereifte Linkwood weiß mit einem verführerischen Potpourri aus fruchtiger Süße und feinwürzigen Herbstaromen zu begeistern. Ein Tropfen, nach dem man sich die Finger leckt …

Tierische Helden der erneuten Kollaboration von THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel und der erfolgreichen Designerin LANA MATHIESON sind die niedlichen schottischen Highland Coos, deren handgezeichnete Motive liebevoll und ironisch zugleich den Blick auf sich ziehen. Wie schon zuvor, ergänzen sich auch bei der CRAZY COOS COLLECTION die Werke der sympathischen Wahlschottin und die Single Malts von THE CASKHOUND auf besonders geschmackvolle Weise. Die vier exklusiven CRAZY COOS-Abfüllungen bringen dabei Whiskykennern wie Neulingen ehrlichen Trinkgenuss und viel Abwechslung ins Glas.

Ein 2010er LINKWOOD mit Vollreifung im Red Wine Barrique sorgt für vollmundig-würziges Whiskyvergnügen

Die Whiskys der Destille südlich von Elgin gehören traditionell zwar eher zu den leichteren Speyside-Malts, bestechen aber nicht zuletzt dank der langen Fermentationszeiten und langsamen Destillation durch ihre Kombination aus Textur, Fülle & Feinheit. Kein Wunder also, dass Linkwood sowohl bei Blendern als auch Whiskyfans so beliebt ist. Die 13 Jahre währende Vollreifung im Red Wine Barrique bescherte dem CRAZY COOS Linkwood nun eine intensive Fruchtigkeit und die reichhaltige Süße von Honig & Vanille, abgerundet durch subtile Gewürze und erdige Leder- & Tabaknoten, die den Speyside Malt so zum perfekten Herbstwhisky machen …

The Crazy Coos Collection: LINKWOOD

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2010/2023) • 54,9 % ABV Natural Cask Strength • Fully Matured in a Red Wine Barrique

Auflage 321 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Im Antritt der Duft reifer Pfirsiche, weinartige Noten und eine kräuterige Süße, danach begegnen uns Orangen, ein Hauch von Vanille, Leder, Herbstlaub und Rosinen

Palate: Wärmend, leicht spritzig & honigsüß zu Beginn, gefolgt von deutlichen Gewürznoten, warmem Obstsalat, Tabak und dunklen Früchten, trocken werdend

Finish: mittellang und trocken, mit einem letzten Hauch weinartiger Aromen & Gewürzen, Kakao, leichten Holznoten und Tabakblättern

FAZIT: Fruchtig-würziger Ausflug in die herbstliche Speyside!

Wie alle CASKHOUND-Abfüllungen glänzt dieser Malt durch seine natürliche Färbung & Fassstärke, und den Verzicht auf Kühlfiltrierung. Ab Freitag, den 29. September 2023 findet sich der Linkwood in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Freuen Sie sich übrigens schon jetzt auf die restlichen zwei Abfüllungen der CRAZY COOS: ein 2009er TULLIBARDINE sowie eine noch geheime Abfüllung zum Abschluss der limitierten Reihe. Weitere Informationen dazu in Kürze …

