The Village, die Whisk(e)y-Messe in Nürnberg und nach eigenen Angaben die größte in Deutschland, öffnet am 9. und 10. März 2024 (das Pre-Opening ist dann natürlich am 8. März) wieder ihre Pforten. 2.800 Whiskys aus der ganzen Welt werden dort zu finden sein. Der Ticketverkauf für diese Veranstaltung ist bereits gestartet, hier alle weiteren Informationen rund um The Village, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Deutschlands größte Whisk(e)y-Messe: Der Ticketvorverkauf für THE VILLAGE 2024 ist gestartet

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 9. und 10. März (Pre-Opening am 8. März) in der Messe Nürnberg statt. Im Vordergrund steht bei THE VILLAGE Whisk(e)y in all seinen Nuancen: 2.800 verschiedene Whisk(e)ys aus der ganzen Welt werden hier präsentiert. Die Tickets für THE VILLAGE und für das exklusive Pre-Opening am Vorabend der Messe sind bereits jetzt erhältlich.

Nürnberg – Neben der großen Auswahl an Whisk(e)ys liefert THE VILLAGE eine entspannte Atmosphäre, besondere Raritäten sowie vielfältige korrespondierende Angebote und fachliche Informationen rund um Whisk(e)y.

Mehr als ein Getränk: Whisk(e)y als Szene und Lifestyle

Die gemütliche Atmosphäre von THE VILLAGE wird durch Live-Musik und Lifestyle-Artikel wie Kunsthandwerk, Mode und Kilts noch verstärkt. Das kulinarische Angebot trägt mit Haggis, Guinness und Scones zum authentischen Flair bei. THE VILLAGE feierte 2013 Premiere und gilt mittlerweile als der große jährliche Treffpunkt der europäischen Whisk(e)y-Szene. Parallel dazu stehen bei der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON 250 verschiedene R(h)ums im Angebot.

Whisky-Messe-Nürnberg 2022

Tickets bereits jetzt verfügbar

Whisk(e)y-Liebhaber und Experten können sich bereits jetzt ihr Ticket für THE VILLAGE 2024 sichern. Neben den Tagestickets für die Messe gibt es wieder eine limitierte Anzahl an Tickets für das exklusive Pre-Opening am Vorabend der Messe. Hier haben Kenner und Liebhaber bereits vorab die Chance, Raritäten zu 2 ergattern und das Wiedersehen mit der Whisk(e)y-Szene zu feiern. Mit den Pre-Opening-Tickets ist der Zutritt an allen Veranstaltungstagen möglich. Jeder Besucher erhält ein Whisk(e)y-Glas inklusive Glashalter.

Whiskey-Messe Nürnberg, The Village, 2023

Foto: Timm Schamberger

Ein exklusives Geschenk: VIP Pre-Opening-Tickets

Die Besitzer der auf nur 30 Stück limitierten VIP-Pre-Opening-Tickets dürfen bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start das Pre-Opening besuchen und sind zum „Meet & Greet“ mit den Machern

eingeladen. Darüber hinaus beinhaltet das VIP-Pre-Opening-Ticket eine Flasche des offiziellen Messe-Whisk(e)ys.

Master Classes und Basic Seminare

Wie gewohnt bieten die Master Classes neben dem Messegeschehen die fachliche Tiefe für Kenner und Genießer. Die Tickets für die exklusiven Tastings mit Experten, Brennern und Importeuren sind ab dem Winter im Ticketshop von THE VILLAGE erhältlich.

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Aktuelle Informationen und Tickets unter www.whiskey-messe.de