The Caskhound: Take a Road Trip to Taste

Das Whisky-Jahr beginnt für The Caskhound aka Tilo Schnabel mit zwei neuen Abfüllungen. Und gleichzeitig feiert Tilo Schnabel den Geburtstag seiner Marke als Independent Bottler: The Caskhound wird drei Jahre alt! Wir gratulieren zu diesem kleinen Jubiläum ganz herzlich.

Hier alle Infos, Details, Tasting Notes sowie Bestellmöglichkeiten zu den beiden Abfüllungen:

Take a Road Trip to Taste:

THE CASKHOUND beginnt die Reise ins Whiskyjahr 2023 mit zwei ausdrucksstarken Einzelfass-Abfüllungen – und feiert dabei stolz Geburtstag!

Mit seinem ersten Bottling 2023 nimmt uns THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel mit auf einen geschmacklichen Road Trip quer durch Schottlands Whiskyregionen und -Stile. Der erfolgreiche Independent Bottler beweist mit der Auswahl der zwei neuen Single Casks erneut seinen schon berühmten „guten Riecher“ – zeigen beide Whiskys doch auf beeindruckende Weise ihre Qualitäten, jenseits von häufig bemühtem Hype & Klischees der Whiskyszene …

Zugleich freut sich Tilo Schnabel, den dritten Geburtstag von THE CASKHOUND begehen zu können. Der Start zu Anfang der Corona-Krise war nicht einfach – aber neben Schnabels legendärer Spürnase sollten sich Herzblut, Transparenz und eine kompromisslose Leidenschaft für Whisky auszahlen. Der Erfolg gab ihm Recht. Grund genug, zu feiern – und der CASKHOUND präsentiert den passenden Begleiter:

Der CASKHOUND wird drei – und lädt ein zum aromatischen Trip FROM COAST TO COAST…

Für Tilo Schnabel verkörpert der 5-jährige Peated Blended Malt COAST TO COAST recht gut zwei Aspekte, die ihm persönlich bei Abfüllungen für THE CASKHOUND wichtig sind: dem geneigten Whiskyfreund ehrliche Trinkwhiskys ohne Allüren, aber mit viel Herz zum angemessenen Preis zu bieten – und mit so manchen tradierten Vorstellungen zu spielen, wie ein Whisky zu sein hat. Der COAST TO COAST ist eine gelungene Melange aus salziger, torfrauchgeschwängerter Hebridenluft und der Würzigkeit und Tiefe der Highlands – abgerundet durch delikate Sherrynoten, die sich feinfruchtig um den Blend legen. Kein Whisky der Extreme, weder Peatmonster noch Sherrybombe – sondern ein gelungener Every-Day-Dram im besten Sinne, den man genießen und entdecken kann … und mag!

COAST TO COAST – The Caskhound 3rd Anniversary Bottling

Peated Blended Malt Scotch Whisky • Limited Release

5 Jahre alt (2017/2023) • 58,2 % ABV

Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + finished for 120 days in a Vintage Solera Pedro Pedro Ximénez Sherry Barrique

Auflage 302 Flaschen (0,7 l)

UVP: 69,90 Euro

Nase: Delikater Torfrauch vermengt mit viel Honigsüße begrüßen uns, gefolgt von Vanille & der Frische heller Früchte, Rosinen und mineralischen Noten

Mund: Vanillige Süße & Birnenspalte, umwoben von feinem Torfrauch, dann eine salzige Note, die in Würze, einen Hauch von Trockenfrüchten und eine Malzigkeit übergeht

Abgang: mittellang, leichte Torfaromen verbleiben, leicht trocken, am Ende bittere Schokolade, Minze und nasses Holz

Ein NORTH BRITISH aus dem Rotweinfass – die fruchtige Verführung aus den Lowlands

Grain Whisky hat erfreulicherweise längst den unverdienten Ruf eines wenig beachteten „Schmuddelkindes“ der Whiskywelt hinter sich gelassen. Dass aber auch jüngere Single Grains unterhalb der von vielen Whiskyfreunden präferierten 20- oder 30-Jahresmarke mittlerweile recht hohe Qualitäten aufweisen können, ist für so manchen Genießer noch eine echte Entdeckung. Wie gut, dass bei THE CASKHOUND das Gespür für guten Whisky eng mit einem Herz für Grains verwoben ist – sonst wäre dieser 14-jährige NORTH BRITISH Single Grain aus Edinburgh vielleicht übersehen worden. Die samtig-dunkle Aromenvielfalt der Vollreifung im Rotweineinfass ergänzt hier auf harmonische Weise die klassischen Noten des Single Grains, ohne diese aber völlig zu dominieren. Ein ausbalancierter, fruchtiger Grain mit komplexen Noten, der seine Herkunft nicht verstecken muss, und wesentlich reifer erscheint, als es das Alter vermuten ließe …

NORTH BRITISH (‘Stillman’s Gold’-Reihe)

Lowland Single Grain Scotch Whisky

14 Jahre alt (2008/2023) • 55,7 % ABV

Fully Matured in a Red Wine Cask

Auflage 397 Flaschen (0,5 l)

UVP: 54,90 Euro

Nase: Weinige Noten, Honigsüße, ein Hauch Möbelpolitur, Plundergebäck, Kräuter

Mund: Eine Melange von Kokosraspeln, Ananas und Marzipan, gefolgt von in Rum eingelegten Früchten, Würze sowie Rotwein-Noten, trocken werdend

Abgang: recht lang, anfangs Noten von Bitterschokolade, abgelöst von Mon Cherie und Kakaopulver, das in trockener Eichenwürze ausklingt

Wie bei THE CASKHOUND üblich, zeichnen sich beide Abfüllungen durch natürliche Fassstärke & Färbung sowie den Verzicht auf Kühlfiltrierung aus.

Sie finden diese Abfüllungen ab Freitag, den 03. März 2023 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausge-wählten Handelspartner, deren Auflistung Sie im Shop unter www.thecaskhound.de finden oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

