Neu von The Caskhound: Ein 13 Jahre alter Miltonduff mit Finish im First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Jetzt, in der Zeit vor Weihnachten, erhöhen die Anbieter von Whiskyabfüllungen verständlicherweise die Schlagzahl bei den Veröffentlichungen. Uns freut es, gibt es doch mehr zur Auswahl und mehr, was man sich gönnen kann. Ein neuer Einzelfass-Miltonduff in Fassstärke aus der Animals of Scotland Serie von The Caskhound aka Tilo Schnabel kommt da gerade recht, zumal er zur Erstlagerung in Ex-Bourbon Casks auch ein 2 Jahre langes Finish in einem First Fill Oloroso Sherry Hogshead erhalten hat.

Was Sie hier erwartet und wie und wo Sie diesen neuen Whisky “erbeuten” können, finden Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„A dam(n) fine Dram with a spicy bite“:

Ein 13-jähriger MILTONDUFF der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe glänzt mit perfekter Balance aus üppigen Fruchtaromen & markanter Würze

„Wood makes the Whisky“: eine der bekanntesten Whiskyweisheiten, deren grundsätzlicher Wahrheitsgehalt aber nicht zu bestreiten ist. Bezieht Whisky doch schätzungsweise bis zu 70 % seiner Aromen aus dem Zusammenspiel des Destillats mit dem Holz des Fasses, in dem er seine Reifung erfährt. Und das gilt sowohl für Vollreifungen als auch Finishes …

Die Wahl des richtigen Fasses ist also ein wesentlicher Faktor, und beruht nicht zuletzt auf viel Erfahrung und Qualität. Bei Tilo Schnabels neuestem Streich aus der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe spielt die Wechselwirkung von Holz und Destillat, erster Reifung und einem gelungenen Finish tatsächlich eine entscheidende Rolle. Im 13-jährigen MILTONDUFF treffen eine vielfruchtige Süße und viel Toffee aus dem Ex-Bourbon Cask auf reichhaltige, intensiv-würzige Sherry-Aromen aus der Nachreifung im First Fill Oloroso Hogshead. Das 24-monatige Finish rundete den Speyside Whisky harmonisch ab – der Sherry-Einfluss dominiert hier nicht das Geschehen, und die gut eingebundene Alkoholstärke von 52,2 % trägt zur Balance der Aromen maßgeblich bei …

Dass die richtige Wahl des Holzes und perfektes Timing ungemein wichtig sind, würde übrigens auch Mister Beaver, Schottlands anerkannte Koryphäe rund um das Thema Holz, bestätigen, dessen liebevoll illustriertes Portrait von Lana Mathieson das Label des MILTONDUFF schmückt.

THE MAGIC OF WOOD, SPIRIT & TIME

Sein frischer, blumig-fruchtiger Charakter macht MILTONDUFF zu einem charmanten, vergleichsweise leichten Speyside Malt mit reichhaltiger Textur, der vor allem benutzt wird, um dem bekannten Blend „Ballantine’s“ eine elegante Note zu verleihen. Als unabhängig abgefüllter Single Malt gemeinhin doch eher selten anzutreffen, beweist unser MILTONDUFF, dass man diesem unterbewerten Speysider mehr Beachtung schenken sollte. Die Mischung aus klassischer Bourbon Cask Maturation und dem Aromenspiel aus der sorgfältigen, zweijährigen Nachreifung im Oloroso Sherry Cask wirkt harmonisch und balanciert. Wir meinen: hier offenbart sich die „Magie“ von Holz, Destillat & Zeit auf besonders geschmackvolle Weise!

„Animals of Scotland“-Collection: MILTONDUFF

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2011/2024) • 52,2 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask matured + Finished for 24 months in a First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Auflage 283 Flaschen (0,7 l) à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Nach einem Hauch würziger Süße und getrockneten Feigen mit Waldhonig genießen wir genüsslich ein Stück Apfelstrudel und frische Birnenspalten mit Vanillesahne, danach zeigen sich erst Toffee und grasige Noten, um am Ende von Umami, Tee und feinen Zitrusnoten abgelöst zu werden …

Palate: Am Gaumen zeigt sich zunächst eine intensive Würzigkeit, begleitet von einer prickelnden Süße und feinen Brandy-Noten. ‚Fruity & sweet‘ heißt das nächste Kapitel: Feigenmarmelade, Erdbeerbowle und Dosenfrucht-Cocktail bestreiten das Programm, bis sich Karamellbonbons und trockene Holznoten zeigen …

Finish: lang, sehr würzig und trocken – ein Wechselspiel der Aromen von Kräuter-Honig-Drops, Toffee, Früchten, Eichenwürze und etwas Tabakblättern …

FAZIT: Ein kraftvoller Speyside Dram mit fruchtigem Herzen und würzigem Biss!

Genießen können Sie den MILTONDUFF in der von THE CASKHOUND gewohnten Art: ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke. Die Abfüllung wird ab Dienstag, den 15. Oktober 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern zu finden sein.

Freuen Sie sich schon jetzt auf weitere Abfüllungen der ANIMALS OF SCOTLAND-Collection. Mehr Informationen dazu gibt es in Kürze …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.