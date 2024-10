Die kleine junge Destillerie Nc’nean im schottischen Highland liegt sehr abseits aller touristischen Trampelpfade inmitten der Natur – und dieser Natur und dem sorgsamen Umgang mit ihr fühlt man sich dort verpflichtet.

Die Bio-Destillerie unter der Leitung von Annabel Thomas hat nun die nächste jährliche Ausgabe aus der Serie “Quiet Rebels” auf den Markt gebracht: den Nc’nean Quiet Rebels – Amy Organic Single Malt Scotch Whisky. Er ist, wie die drei Ausgaben zuvor, nach den Vorlieben einzelner Teammitglieder komponiert, in diesem Fall nach denen der Head of Sustainability, Amy Stammers. Hier kommen neben den üblichen STR- und Bourbonfässern auch solche mit einer Vorbelegung von Bio-Maury, einem französischen Likörwein zum Einsatz.

Mehr über den Nc’nean Quiet Rebels – Amy Organic Single Malt Scotch Whisky, der jetzt dank des Importeurs Kirsch Import im deutschen Handel zu finden ist, untenstehend:

Aus seltenen Likörweinfässern: Amy, die vierte Quiet Rebels Abfüllung von Nc’nean

Die nächste jährlich im Herbst erscheinende Sonderabfüllung der schottischen Bio-Destillerie Nc’nean ist da: Quiet Rebels Amy. Kreiert nach den Vorlieben einzelner Teammitglieder der Brennerei, ist dieser limitierte Single Malt nach Annabel, Lorna und Gordon nun Nc’neans Head of Sustainability gewidmet.

Annabel Thomas setzte sich 2013 kein geringeres Ziel, als die Whisky-Industrie Schottlands zu revolutionieren. Dazu verwandelte sie die Farm ihrer Familie auf der wilden und abgelegenen Halbinsel Morvern in Westschottland in eine Brennerei. Dort wurde Annabels ambitioniertes Vorhaben Realität: Ihr Whisky, Nc’nean, ist der bisher einzige schottische Single Malt, der mit erneuerbarer Energie, klimaneutral, biozertifiziert und nahezu abfallfrei hergestellt wird. Die Netto-Null-Verifizierung, B Corp Akkreditierung sowie der Titel „Best For The World B Corp Business“ zeichnen die junge unabhängige Marke aus.

Stille Rebellen

Ergänzend zur klassischen Abfüllung ist die stets im Herbst erscheinende Nc’nean-Reihe Quiet Rebels den Menschen gewidmet, die Schottlands führende Bio-Brennerei zu dem zu machen, was sie ist. Jede und jeder von ihnen steht persönlich hinter einem Whisky der Serie, der mithilfe von Fassexperimenten oder Hefeversuchen individuelle Vorlieben zum Ausdruck bringt. Dabei hält sich die Reihenfolge an die Länge der Brennereizugehörigkeit.

Amy Stammers

Amy Stammers wurde im Jahr 2017 die vierte Person im Team von Annabel Thomas. Als Besuchermanagerin gestartet, wurde sie schnell zur Leiterin für Nachhaltigkeit. Ihre Aufgabe konzentriert sich seither auf die Kontrolle und Verringerung des ökologischen Fußabdrucks sowie den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu den Biobauern. Sie informiert das Team und die Gäste bezüglich Nachhaltigkeitsthemen, der Net-Zero- und B-Corp Zertifizierungen. Ökologische Grundsätze sind fester Bestandteil von Amys Handeln.

Geschmacklich mag die Namensgeberin der neuen Quiet Rebels Abfüllung ihren Whisky am liebsten fruchtig und cremig, mit Noten von Zwetschgenmarmelade, Zitronenpudding, Muffins mit brauner Butter sowie einem Hauch gerösteter Gewürze. Daher enthält Nc’nean Quiet Rebels Amy neben den typischen STR-Rotwein- und Bourbonfässern auch Whisky, der in seltenen, mit Bio-Maury vorbelegten Fässern reifte. Dieser Likörwein aus Frankreich wird auf ähnliche Weise hergestellt wie Portwein. 60 Jahre alte Rebstöcke werden mit einer Vielzahl nachhaltiger Anbaumethoden gepflegt, darunter auch die Agroforstwirtschaft, bei der man Bäume zwischen den Reben pflanzt, um den Bodenreichtum zu verbessern.

Das Ergebnis? Nc’nean Quiet Rebels Amy schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist auch ein perfektes Beispiel für nachhaltigere und klimaneutrale Wege der Whiskyproduktion – im Einklang mit der wilden Natur an der Westküste Schottlands.

Nc’nean Quiet Rebels – Amy Organic Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: STR Red Wine Casks, Bourbon Barrels, Vin Doux Naturel (Maury) Casks

Alkoholgehalt: 48,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 84,90 Euro