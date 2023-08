Die Tasting Crew Deutschland ist bei unseren Lesern als Importeur der Whiskys der Lakes Distillery bekannt – jetzt bringt man als unabhängiger Abfüller ein Herzensprojekt an den Start: In Kooperation mit der holländischen Sculte Distillery hat man unter dem treffenden Namen „Bruderschaft“ ein Fass abgefüllt, das man im Rahmen der Highland Games des Clan McGregor im Freibad Crossen/Zwickau am 2. September vorstellen und abfüllen wird.

Alles über die auf 180 Flaschen limitierte Abfüllung der interessanten holländischen Destillerie lesen Sie nachfolgend, unser Interview mit dem Brennmeister Roy Kroertze (in Deutsch), das wir bei der Auqavitae in Mülheim 2019 geführt haben, können Sie hier sehen:

Tasting Crew Deutschland präsentiert „Bruderschaft“ – SC-Whisky der holländischen Sculte Distillery am 2. September in Zwickau

Der Rückblick:

Whiskymesse Mühlheim a d Ruhr im Oktober 2019 – Sculte aus Ootmarsum zeigt sich in Deutschland. Eine Destille aus Holland mit schon richtig viel Erfolg im eigenen Land und auf internationalem Parkett. Mit ihrer Klassik-Line gereift in Virgin-Oak Fässern aus holländischer Eiche eine Rarität, die heute mit 4000 Interessenten bei nur ca. 500 Flaschen pro jährliche Abfüllung echte Begehrlichkeiten erzeugt. Selbst David Stewart von Balvenie ist an den Sculte Fässern interessiert. Alle bisherigen 8 Bottlings sind mit Silber – Gold und Doppelgold international prämiert.

Die Tasting Crew Deutschland mit dem Import von The Lakes Distillery ebenfalls in Mühlheim am Start. Eigentlich ein Garant zur Verkostung und Verkauf von Whiskies, die im Fachhandel kaum noch erhältlich sind, hier als Unterstützer des Importeurs.

Die Chemie, wie man so schön zu sagen pflegt, hat zwischen den beiden Teams gepasst.

Schnell war der Entschluss gefasst, zukünftig etwas miteinander machen zu wollen.

Ein 1. Besuch der TC bei Sculte endete mit dem ersten Ansatz: Wir machen in der Tasting Lounge ein Tasting mit Gerard und Roy von Sculte. Die allgemein bekannten folgenden Widrigkeiten ließen uns zappeln.

Im Herbst 2021 war es endlich so weit, das erste gemeinsame Tasting zur Distillery Sculte konnte stattfinden. 20 Teilnehmer, unwissend was sie erwartet, konnten den erzählerischen Kurzweiligkeiten gepaart mit unglaublichem Herzblut zum Thema Whisky und den daraus resultierenden Erfolgen nur mit Staunen und Begeisterung zuhören. Eine neue 20-köpfige Fangemeinde für diesen holländischen Whisky war geboren.

Eine Handfill-Abfüllung eigens für unser Tasting von 20 Flaschen aus einem Fassprojekt, welches später den Namen Dreifaltigkeit erhalten sollte, hatten die Beiden im Gepäck, wobei der nicht verkaufte Rest wieder mit zurück nach Holland gehen sollte.

Nicht nur dass jeder Teilnehmer eine Flasche wollte, nein, es wurde in die Runde gemutmaßt: „Du brauchst doch die Flasche nicht?“ um eine 2. zu ergattern.

Der Ausblick:

Unsere Zusammenarbeit vertiefte sich weiter und es entstand ein gemeinsames Fassprojekt welches nunmehr am 02.September 2023 während der Highland Games des Clan McGregor im Freibad Crossen/Zwickau abgefüllt und ab verkauft wird.

Gerard und Roy von Sculte werden an diesem Tag im Zelt der Tasting Crew selbst mit vor Ort sein und natürlich auch Flaschen signieren.

Der Name dieses Projektes kann treffender und tiefgreifender nicht sein.

B R U D E R S C H A F T !

Im deutschen durchaus geheimnisvoll oder mystisch belegt erzeugte dieser Name bei uns gleich Gänsehaut, denn der Vorschlag kam von Gerard.

Gereift ist die Bruderschaft seit 04.07.2020 in einem jungfräulichem Fass aus deutscher Rhön-Eiche.

Eine Probe vom 09.12.2022 lässt Kenner jetzt schon mit der Zunge schnalzen – das wird groß!

Da bekanntlich Genuss verbindet, ist so eine BRUDERSCHAFT natürlich das I-Tüpfelchen auf eine Leidenschaft die nur durch Herzblut, Engagement und immer neuen Erfindergeist am Leben gehalten wird.

Du möchtest dabei sein und sowohl die Highlandgames besuchen und eine Flasche der leckeren BRUDERSCHAFT ergattern? Dann besuch uns an diesem Tag.

Die Abfüllung ist auf 180 Flaschen limitiert, wird 0,5l haben und 90.00€ kosten.

Gern mit pre-Order über mail an: info@tasing-crew.de (wird auch versendet)

Sculte: https://stokerijsculte.nl

Tasting Crew: www.tasting-crew.de

Informationen zu den Games: https://www.facebook.com/McGregorMosel/?locale=de_DE

PS: ganz, ganz kleine Mengen der Nr. 9 wird es sicher nach Erscheinen bei der Tasting Crew geben.