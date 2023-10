Im Februar startete Pernod Ricard mit The Deacon in den USA mit einer umfangreichen und prominent besetzten Kampagne (wir berichteten), nun ist er auch offiziell bei uns im deutschen Sprachraum erhältlich: „The Deacon“ ist ein Blended Malt aus rauchigem Speyside-Whisky und torfigem Islay-Whisky – und er verspricht ein komplexes, interessantes Geschmacksprofil.

Lesen Sie mehr über ihn, wie auch zum Beispiel die Tasting Notes, in der nachfolgenden Produktinfo, die wir für Sie von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Deacon steigt mit ungewöhnlichem Auftritt in Deutschlands Scotch-Markt ein

Ab Oktober launcht Pernod Ricard Deutschland einen Whisky mit einem außergewöhnlich neuen Geschmacksprofil: Mit The Deacon präsentiert das Spirituosenunternehmen einen komplett anderen Scotch Style mit einem kreativen Markenauftritt. Der Blended Scotch Whisky wird in Fachgeschäften, in der Gastronomie sowie im E-Commerce zu einem UVP von 34,99 Euro erhältlich sein.

Julien Hemard, Managing Director Pernod Ricard Deutschland:

„Wir freuen uns, das erste gemeinsam entwickelte Produkt von Pernod Ricard und Sovereign Brands auf den Markt zu bringen. The Deacon ist ein einzigartiger Whisky – mit einem kreativen Touch, der perfekt in unser exklusives Portfolio passt.“

The Deacon ist eine meisterhafte Mischung aus rauchigem Speyside- und torfigem Islay-Malt-Whisky. Dem Blended Scotch Whisky verleihen die Single Malts von Islay ein ausgeprägt torfiges Aroma, während die Single Malts vom Festland durch ihren lagerfeuerartigen Rauchcharakter den außergewöhnlichen Geschmack abrunden. Ein Blend, der sich über die traditionellen Scotch-Konventionen hinwegsetzt und durch sein komplexes Geschmacksprofil überzeugt. Weich und reichhaltig ist dieser Whisky ideal für alle, die das Außergewöhnliche suchen.

Tasting Notes

Farbe: Bernstein mit funkelnden Reflexen

Aroma: Geröstete Orange, ein Hauch süßes Malzgebäck und Holzrauch

Taste: Torfig, feine Gewürze, saftige Orangen, süßes Malzgebäck

Finish: Weich und langanhaltend mit einer süßen, rauchigen Note

The Deacon bedeutet, der Beste zu sein, egal was man tut.

In der schottischen Sprache ist ein „Deacon“ ein geschickter und tüchtiger Handwerksmeister. Die Destillateure, die hinter diesem Blended Scotch Whisky stehen, spiegeln dies meisterhaft wider. The Deacon zu sein bedeutet, der Beste zu sein, egal, was man tut. So ist der Whisky eine Hommage an alle Handwerksmeister, ganz gleich, welcher Profession. Für die Herstellung werden traditionelle Kupferbrennblasen verwendet, die auch das Flaschen-Design inspiriert haben. Das exklusive Muster, der individuelle Kupferglanz sowie das ikonische Signet machen diesen Whisky einzigartig.

Drink Empfehlung: Pur oder als Shortdrink genießen

Old Fashioned

4,5 cl The Deacon Blended Scotch Whisky

1,5 cl Zuckersirup

3 Spritzer Aromatic Bitter

Alle Zutaten auf Eis rühren, in einen Tumbler abseihen. Ein Stück Orangenschale über dem Glas ausdrücken und mit der Orangenschale garnieren.