Nach dem Verkaufsstart in den USA: The Deacon nun auch bei EXPERT24 erhältlich

Anfang letzten Monat stellten wir Ihnen The Deacon vor. Sovereign Brands führte seinen neuen Scotch Whisky in den US-amerikanischen Markt ein. Die in Zusammenarbeit mit Pernod Ricard entstandene Abfüllung in einer ungewöhnlichen, kupfernen Flasche und auffälligem Etikett mit einer mysteriöse Gestalt kommt nun auch nach Europa. In Kooperation mit EXPERT24 bringt Pernod Ricard den Scotch Whisky nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Zum Start in Österreich hat EXPERT24 die exklusiven Verkaufsrechte bekommen. Darüber informierte uns heute EXPERT24 in ihrer Presseaussendung, die Sie hier im Anschluss finden:

Nach Verkaufsstart in den USA ist der neue Scotch Whisky – The Deacon – nun auch bei EXPERT24 erhältlich

Pernod Ricard bringt den Scotch Whisky in Kooperation mit EXPERT24 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Zum Start in Österreich hat EXPERT24 die exklusiven Verkaufsrechte bekommen.

„Deacon“ bedeutet aus dem schottischen übersetzt so viel wie ein geschickter und tüchtiger Handwerksmeister. Die fachkundigen Destillateure, die hinter „The Deacon“ Scotch stehen, werden mit der Namensgebung gewürdigt. The Deacon zu sein bedeutet, der Beste zu sein, egal was man tut.

Dieser Whisky ist eine exquisite Mischung aus rauchigen Speyside- und torfigen Islay Malt Whisky, die ihm seine komplexen, reichhaltigen und rauchigen Aromen verleihen. Ein hervorragender Blend, der sich den traditionellen Scotch-Konventionen hinwegsetzt und besonders mit seinem komplexen Geschmack überzeugt. Das verschnörkelte Muster der Flasche sowie das ikonische Maskottchen machen diesen Whisky ebenfalls besonders. Die Destillation des Scotch Whiskys erfolgt in traditionellen kupfernen Brennblasen.

Er ist der unkonventionellste Scotch, den Sie je erleben werden.