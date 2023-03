Limitierte Abfüllungen, die schnell – auch dank sogenannter Bot-Käufer – ausverkauft sind und dann genauso schnell mit einem deutlich höheren Verkaufspreis auf Auktionsplattformen wieder auftauchen: Für Viele ein mittlerweile regelmäßiges Ärgernis.

Der Hamburger Wein- und Spirituosenhändler Weinquelle Lühmann nimmt sich diesem Problem an und gibt allen Interessierten seiner limitierten Sonderabfüllungen nun eine faire Chance des Erwerbs. Wie diese aussieht, erfahren in der Presseaussendung der Weinquelle Lühmann:

Keine Chance für Schummler: Weinquelle‘s Collectors Corner

Hamburg, 09.03.2023. Der Hamburger Wein- und Spirituosenhändler Weinquelle Lühmann nimmt sich jetzt eines Problems (und dessen Lösung) an, das vielen Käufern exklusiver, limitierter Spirituosen im Online-Handel Sorge bereitet: Die Bot-Käufer.

Die Weinquelle Lühmann bietet häufig und gerne seltene und exklusive Abfüllungen in kleiner Stückzahl an, die natürlich rasch ausverkauft sind – das liegt in der Natur der Sache. Oft erfolgen die Bestellungen aber gehäuft und in der Sekunde, in der die Produkte online sind – und ebenso oft tauchen diese Produkte dann kurz darauf bei Auktionen für einen deutlich höheren Preis auf. Hier sind Käufer aktiv, die, zumeist mit sogenannten Bots, automatisiert und nur zum Zwecke des deutlich teureren Weiterverkaufs kaufen – und nicht als Sammler oder Genießer, die dann oft in die Röhre gucken.

Um dieses Phänomen zu verhindern und allen Interessenten die gleiche, hanseatisch-faire Chance geben, Raritäten zu erwerben, wendet die Weinquelle Lühmann nun einen kleinen Kniff an:

In Zukunft werden streng limitierte Sonderabfüllungen unter den Kaufinteressenten verlost!

Jeder registrierte Kunde, der sich in sein Online-Konto einloggt, hat dann die Möglichkeit, seinen Namen in der neuen Collectors Corner „in den Lostopf zu werfen“ und sich für den Artikel zu registrieren. Die Weinquelle lässt dann den Zufall entscheiden, wer die Chance bekommt eine Flasche zu kaufen. Jeder Kunde, der an der Verlosung teilnimmt, wird binnen 48 Stunden nach Ablauf der Verlosung benachrichtigt, ob er Glück hatte.

Damit würde „schwarzen Schafen“ nicht die Teilnahme verwehrt, aber es wird sichergestellt, dass jeder Interessent und jede Interessentin die gleiche Chance auf den Erwerb hat und sich niemand vordrängeln kann. Das, so ist man bei der Weinquelle Lühmann überzeugt, ist im Interesse aller echten Sammler und Genießer und kann vielleicht auch bei anderen Händlern, denen dieses Problem ebenso begegnet, Schule machen.

