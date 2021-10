PR: Neu – Die Big Peat „The Steiermark Edition“ exklusiv bei EXPERT24.com

Steirermen are very good – die Zeilen dieses volkstümlichen Hits von vor einigen Jahren kommen einem unweigerlich ins Gedächtnis, wenn man von einer Neuerscheinung für Österreich hört: Die Big Peat „The Steiermark Edition“ ist exklusiv beim Onlineversandhändler EXPERT24.com zu haben und trägt alle Vorzüge der Big Peat-Reihe in sich – und eben auch das „steirische Gen“ mit der Verpackungsgestaltung.

Alle Infos und ein Link zum Bestellen finden Sie nachfolgend in der Pressemittteilung:

Neu – Die Big Peat „The Steiermark Edition“ exklusiv bei EXPERT24.com

Um seine Lieblingsorte im Ausland zu besuchen, verlässt der wirklich rauchige und bereits legendäre Freund Big Peat von Douglas Laing seine Heimatinsel Islay und wird zum Weltenbummler.

Die Flasche, die Sie hier sehen, ist Teil der Big Peat „World Tour“ Specialist Series, bei der zu Ehren jedes dieser speziellen Orte eine kleine Menge eines speziellen Big Peats als Sonderserie abfüllt wird. Und natürlich darf das grüne Herz Österreichs in dieser edlen Auswahl nicht fehlen. Daher wurde nun die brandneue Big Peat „The Steiermark Edition“ vorgestellt. Nur 598 Flaschen wurden von dieser einmaligen Auflage im Steirer-Look abgefüllt.

Erhältlich ist der Artikel exklusiv bei EXPERT24, dem größten steirischen Online-Getränkehändler: https://www.expert24.com/27965/douglas-laing-big-peat-the-steiermark-edition-48-vol-07l-in-geschenkbox.

Die Big Peat „The Steiermark Edition“ enthält eine feine, teils ozeanische, aber auf alle Fälle wieder rauchige Auswahl von Malts, die nur auf der schottischen Whisky-Insel Islay destilliert wurden. Der Geschmack des Whiskys soll mit seinem stürmischen Charakter das Leben und die Abenteuer auf Islay widerspiegeln.

Abgefüllt mit 48% ABV

Ohne Färbung oder Kühlfiltration

70cl/700ml