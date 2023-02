The Deacon steigt mit ungewöhnlichem Auftritt in den Scotch-Markt der USA ein

Recht vehement präsentierte Sovereign Brands seine neuen Scotch Whisky THE DEACON am vergangenen Freitag in den USA. Der Whisky, der in Zusammenarbeit mit dem französischen Spirituosengiganten Pernod Ricard herausgebracht wird, erscheint in einer ungewöhnlichen und auffälligen, kupfernen Flasche. Sehr auffällig ist auch das Etikett, das eine mysteriöse Gestalt mit Maske, Schutzbrille und Hut.

Zusätzlich verstärkt Statements in der Pressemitteilung der Eigentümer von Sovereign Brands, Brett und Brian Berish, den ersten Eindruck:

„Wir konkurrieren nicht. Wir sind innovativ. Wir haben unserem ersten Scotch Whisky unseren disruptiven Stil verliehen und ein erstklassiges und überzeugendes Produkt geschaffen, das mit nichts anderem auf dem Markt vergleichbar ist.“

Verstärkt wird diese Ansicht noch durch das Promotion-Video von THE DEACON, welches Sie auf Youtube wie auch weiter unten eingebettet finden. The Deacon ist mit 40 % Vol. abgefüllt und erscheint mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 $ (das wären etwa 37 €) in den USA. Der „volle und rauchige“ Whisky soll Aromen von verkohlter Orange und süßen malzigen Keksen in der Nase zeigen, zusammen mit saftiger Orange, zarten Gewürzen und spritzigem Torf am Gaumen.

Zu den Botschaftern und einflussreichen Unterstützern der Wein- und Spirituosenmarken von Sovereign Brands zählen Rick Ross, Lil Wayne, Wiz Khalifa und DJ Khaled. Pernod Ricard hat seine Beteilgung an Sovereign Brands im vergangenen Jahr „erheblich“ erhöht.