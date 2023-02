Neu bei Kirsch Import: Millstone Single Malt aus den Niederlanden und ein Amrut Single Cask aus Indien

Eine European Exclusive Abfüllung aus Indien stellt uns Kirsch Import in seinen heutigen Neuigkeiten vor. Der Lightly Peated Spirit der Amrut Distillery wurde 2015 in ein Oloroso Cask gefüllt und lagerte insgesamt sieben Jahre in diesem. Zuvor stellt der Importeur und Distributor den niederländischen Neuzugang in seinem Portfolio vor: Die Millstone Single Malt von den Zuidam Distillers können Händler jetzt über Kirsch Import beziehen.

Alles Weitere finden Sie den Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu im Portfolio: Millstone Single Malt von Zuidam

1975 gegründet, sind die Zuidam Distillers eine der letzten unabhängigen Destillerien unseres Nachbarlandes, die nach dem „farm to glass“-Prinzip arbeitet. Die Familienbrennerei aus der Grenzstadt Baarle-Nassau hat sich 100%ig natürlichen Rohstoffen und traditionellen Arbeitsweisen verschrieben.

Mit sympathischem Understatement brennt Patrick van Zuidam in zweiter Generation nicht nur erfolgreich Genever und Gin, sondern auch Whisky aus eigenem Getreide. Gerste, Roggen und anderes Getreide für seine Millstone Whiskys werden typisch niederländisch in Mühlen gemahlen. Auf die mit sieben Tagen überdurchschnittlich lange Fermentation folgt eine langsame Destillation in Pot Stills. Der Effekt: fruchtige Komplexität. Für die Reifung der Rohbrände kann Zuidam auf eine breite Auswahl an erstklassigen Fässern zurückgreifen, die bei einem Angels‘ Share von 4-6% im warmen, trockenen Klima des eigenen Warehouses lagern.

Zur Range gehören Grain und Rye Whiskys ebenso wie bis zu 22 Jahre alte Single Malts – weder gefärbt noch kühlfiltriert. Der Millstone Oloroso Sherry Cask etwa ist ein Whisky aus Gerstenmalz, der seine 5 Jahre in Sherryfässern verbrachte. Auf Pfirsiche und Aprikosen lässt er Orangen, Schokorosinen und etwas schwarzen Pfeffer folgen.

Auch der Millstone Peated PX Cask setzt auf spanische Fässer. Der Single Malt aus Rauchmalz entfaltet runde Raucharomen in Kombination mit Zitrusfrüchten, Rosinen und Kräutern. Klassisch in amerikanischer Eiche reifte der Millstone American Oak, ein vielseitiger Single Malt mit Noten von Vanille, Kokos, tropischen Früchten, Honig sowie Gewürzen.

Millstone Oloroso Sherry Cask

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

5 Jahre

Dest. 01/09/2017

Abgef. 15/11/2022

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone Peated PX Cask

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

6 Jahre

Dest. 09/11/2016

Abgef. 24/11/2022

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone American Oak

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: American Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Hochgenuss aus dem Himalaya: Amrut Single Cask aus dem Oloroso-Fass

Whisky schreibt in Indien schon seit über 150 Jahren Geschichte. Die Geschichte von indischem Whisky auf schottischem Niveau begann jedoch erst um die Jahrtausendwende. Und zwar mit Amrut. Indiens Vorzeigebrennerei setzte als landesweit erste auf die Produktion von echtem Single Malt und etablierte ihren Qualitätswhisky von Bangalore aus rund um den Globus. Die ambitionierten Brenner bauen auf kleinkörnige und dadurch süßere indische Gerste vom Fuße des Himalayas. Lediglich für getorfte Abfüllungen greift Amrut auf Gerstenmalz aus Schottland zurück.

Für eine europäische Exklusivabfüllung setzen die Experimentierfreunde auf andalusisches Fassmaterial. Bei 60% Cask Strength trifft im Amrut Oloroso Cask 2015/2022 leicht getorfter Indian Single Malt auf den dunkelfruchtigen, nussigen Charakter des ehemaligen Sherryfasses. 480 Flaschen des 7-jährigen Exoten (obwohl man sich hier offenbar mit dem Abfüllmonat etwas unsicher war) konnten abgefüllt werden.

Amrut Oloroso Cask 2015/2022 – Lightly Peated

Indian Single Malt Whisky

European Exclusive

7 Jahre

Dest. 07/2015

Abgef. 08/2022

Herkunft: Indien

Fasstyp: Oloroso Cask

Fassnr. 3822

480 Flaschen

60% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt