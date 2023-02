Bulleit Frontier Whiskey veröffentlicht ihren neuen Werbe-Film „A Toast To The Times“

In der vergangenen Woche stellte Bulleit Frontier Whiskey bei einer Veranstaltung in Los Angeles ihren neuen Werbe-Film „A Toast To The Times“ vor. Der 90-Sekunden-Kurzfilm entstand in Zusammenarbeit mit dem GRAMMY-nominierten Spoken-Word-Dichter J. Ivy und dem Filmemacher Carlos López Estrada. Der Film ist Teil des Bulleit Pioneer Project – ein mehrjähriges Engagement zur Förderung und Verstärkung (im Orginal championing and amplifying) derjenigen, die neue Wege gehen. Das Video „A Toast To The Times“ finden Sie auf Youtube, und natürlich auch hier eingebettet: