Wir haben mit einem eigenen Artikel bereits Anfang Oktober über die neue Kampagne von Highland Park berichtet, die in Zusammenarbeit mit Gwendoline Christie entstanden ist – nun haben wir dazu auch die offizielle deutsche Presseaussendung erhalten, die auch ein Zitat des Game of Throne-Stars enthält und die wir natürlich gerne mit Ihnen teilen:

Highland Park präsentiert die Orkneys durch die Augen von Game of Thrones-Star Gwendoline Christie – anlässlich des 225-jährigen Jubiläums der Whisky-Destillerie

Frankfurt am Main, 16. Oktober 2023 – Die auf den Orkney-Inseln ansässige Whisky-Destillerie Highland Park gibt ihre Zusammenarbeit mit der britischen Schauspielerin Gwendoline Christie bekannt und produzierte mit ihr einen Imagefilm namens „Orkney Stories“, der von der Schönheit der Inseln erzählt. Anlässlich der fast ein Viertel-Jahrtausend alten Geschichte der Whisky-Herstellung hat Highland Park die Schauspielerin Gwendoline Christie eingeladen, die außergewöhnliche Natur der Inseln und das Erbe der Marke auf ihrer Heimatinsel zu erkunden. Christie ist bekannt dafür, dass sie durch ihre Arbeit als Schauspielerin und Model bestehende Normen infrage stellt – eine Synergie, die sie mit dem preisgekrönten Highland Park Single Malt teilt, der aufgrund seiner Herkunft und seines unverwechselbaren Geschmacks einen besonderen Status in der Welt der Whiskys genießt. In Orkney Stories erfährt Christie mehr über die Herkunft und das Erbe, das Highland Park zu dem Whisky gemacht hat, der er heute ist. Sie entdeckt das Hobbister Moor, eine atemberaubende Heidelandschaft, die dem darunter liegenden Torf einen intensiven, blumigen Charakter verleiht. Dieser einzigartige Torf verleiht dem Whisky Highland Park seinen charakteristischen süßen und subtil rauchigen Charakter, der die traditionellen Aromen der Highland-Destillerien herausfordert und sich von den stark getorften Scotch-Bränden abhebt. Weiterhin besucht Christie einige der historischen Wahrzeichen der Inseln und wird hinter die Kulissen der 225 Jahre alten Highland Park-Destillerie geführt, um zu erfahren, was diesen Whisky so einzigartig macht – einschließlich der traditionellen Floor Maltings der Destillerie, von denen es nur noch eine Handvoll in Schottland gibt.

„Orkney hat eine atemberaubende Landschaft, die ich hautnah und aus erster Hand erkunden durfte. Dabei konnte ich sehen, wie die Umwelt und die Gemeinden das Erbe, den Geschmack und den Geist von Highland Park Whisky beeinflussen. Ich selbst habe mich schon immer von meiner Umgebung inspirieren lassen, und daher hat es mich gefreut zu sehen, wie sehr auch Highland Park von seiner Heimat Orkney geprägt wird.”,

so Christie.

Kendra Towns

Paul Condron, Global Brand Director von Highland Park, sagte:

„Wir haben Gwendoline Christie eingeladen, um den Zauber unserer Heimat auf den Orkney-Inseln zu erleben und um unser 225-jähriges Bestehen zu feiern. Durch die Augen von Gwendoline zeigen wir unser besonderes Verhältnis zu den Inseln und was unseren Whisky so einzigartig macht. Inspiriert von ihrem kreativen Geist und ihrem Drang, bestehende Normen in Frage zu stellen, erschien uns Gwendoline als die perfekte Person, um unsere Geschichte zu erzählen und sie mit den Menschen zu teilen.“

Orkney Stories feiert das 225-jährige Bestehen von Highland Park und lädt den Zuschauer dazu ein, die Inseln durch die Augen von Gwendoline Christie zu erleben. Seit dem 5. Oktober ist der Kurzfilm auf den sozialen Medienplattformen YouTube, Facebook, Instagram und auf der Website von Highland Park zu sehen.

Kendra Towns