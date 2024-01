The Lost Distillery mit zwei neuen Abfüllungen

The Lost Distillery Company hat sich drauf spezialisiert, Blended Scotch Whiskys zu kreieren, die von Geschmacksprofilen längst geschlossener Brennereien inspiriert sind. Ihre beiden neuen Abfüllungen lassen die von 1898 bis 1931 aktive Speyside-Brennerei Towiemore und die Islay-Brennerei Lossit (aktiv von 1817 bis 1867) neu aufleben.

Towiemore 25 Year Old, abgefüllt mit 52,1 % Vol. und weltweit auf 330 Flaschen limitiert, hat Noten von süßen Früchten, Madeira-Kuchen, Sherry und gerösteten Mandeln. Die Abfüllung erscheint mit einer UVP von £410 (das wären etwa 475 €).

Lossit 27 Year Old ist mit mit 47,3 % Vol. abgefüllt und erscheint weltweit in einer Auflage von 210 Flaschen. Der Whisky präsentiert Noten von Eiche und Rauch, die zu Leder und Schokolade führen und hinterlässt im Finish eine tropische Note. Hier liegt die UVP bei £520 (was etwas mehr als 600 € entspräche).