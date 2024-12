TTB-Neuheit: Springbank Local Barley 8 yo

Ein neuer Springbank Local Barley kündigt sich an, denn die Etiketten des Springbank Local Barley 8 yo sind unser neuster Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank. Dem Back-Label zufolge findet der Single Malt in diesem Monat mit 58,1 5 Vol. seinen Weg in die 13.500 Flaschen, die demnächst verfügbar sein werden. Die Gerste der Sorte Bere Barley kommt von der High Ranachan Farm. Der Whisky wurde im Juli 2016 destilliert und reifte in nicht näher definierten oak casks und ist somit 8 Jahre alt. Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.