TTB-Neuheit: The Glenlivet 12yo Illicit Stills – ein Teil der „The Original Stories“-Serie

Bei unserem Blick in die TTB-Datenbank haben wir wieder einmal eine interessante potentielle Neuheit gefunden – diesmal aus der Speyside-Brennerei Glenlivet: Dort bereitet man einen The Glenlivet 12yo Illicit Stills vor, eine Hommage an die illegale Fertigung von Whisky bei Glenlivet, bevor die Destillerie 1824 offiziell lizensiert wurde.

Es scheint so, als würde der mit 48% ALkoholstärke abgefüllte Glenlivet kein Solitär werden. Die Limited Edition, zu der es allerdings am Etikett weder Flaschenanzahl noch eine Fassart angeführt gibt, ist wohl Teil einer Serie namens „The Original Stories“. Es steht anzunehmen, dass man damit auf die Ursprünge der Brennerei referenzieren will.

Und so sieht die neue Abfüllung aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.