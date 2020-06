PR: deinwhisky.de und Mancarella Whisky starten Joint Bottling Serie mit zwei Abfüllungen

Zwei neue Händlerabfüllungen aus Deutschland können wir vermelden – besser gesagt die Zusammenarbeit zwischen deinwhisky.de und dem unabhängigen Abfüller Mancarella: Ein Secret Highland 1985 und ein Blended Malt aus dem Jahr 2001 sind ab sofort im Webshop von deinwhisky zu bestellen. Hier alle relevanten Infos samt den Links für Schnellentschlossene:

PR: deinwhisky.de und Mancarella Whisky starten Joint Bottling Serie

Mit zwei spannenden Abfüllungen starten der unabhängige Abfüller Mancarella Whisky und der Whisky-Versand deinwhisky.de eine neue Joint Bottling Serie, mit dem Ziel, zukünftig eine größere Auswahl an speziell selektierten herausragenden Abfüllungen unter dem Label von Mancarella Whisky anbieten zu können.



Der unabhängige Abfüller Dino Mancarella steht seit 2017 für limitierte Abfüllungen mit Fokus auf hoher Qualität zu bestmöglichem Preis. Dabei kommt es Dino Mancarella vor allem auf Genuss und Spaß am eigenen Produkt an und so stehen Qualität und Geschmack bei der Auswahl der Whiskys an oberster Stelle – damit nur die besten und am fairsten bepreisten Tropfen ihren Weg in sein Portfolio finden.



Erst kürzlich erschien mit einem 26-jährigen Secret Speyside eine Mancarella-Exklusivabfüllung für deinwhisky.de, welche für große Begeisterung sorgte.



Zum Einstand des Joint-Bottlings wurden zwei herausragende Whiskys ausgewählt, die sowohl Dino Mancarella, als auch Sebastian Becker, Inhaber von deinwhisky.de, vollkommen überzeugt haben.

Der erste Whisky ist ein 18-jähriger Blended Malt von 2001, gereift in einem Sherry Butt und limitiert auf 344 Flaschen. Ein wunderbar fruchtiger, harmonischer Whisky mit üppigen dunklen Früchten und einer süßen Honignote. Der Whisky wurde in Fassstärke mit 46,1% vol. auf insgesamt 344 Flaschen abgefüllt.



Mit einem stolzen Alter von 35 Jahren überzeugt die zweite Abfüllung – ein Secret Highland aus dem Jahr 1985. Eine sehr komplexe und elegante Old School Abfüllung, welche an die 70er Jahre erinnert. Eine Kombination aus Honig, Wachs, Gewürzen und Kräutern mit einer leichten Teenote. Leichte Süße, Mandarine und Orange und etwas Eiche zum Schluss mit einem langanhaltenden Abgang. Lediglich 114 Flaschen wurden von diesem herausragenden Whisky in natürlicher Fassstärke mit 48,8% vol. abgefüllt.



Beide Abfüllungen gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de und bei Dino Mancarella unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/ und http://mancarella-whisky.de/