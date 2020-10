Video: Ralfy verkostet Dalwhinnie 15yo (Review #849)

Wir finden es immer besonders interessant, wenn Leute wie Ralfy oder Serge Standards verkosten – denn diese sind einer großen Zahl von Whiskygenießern zugänglich und kosten meist nicht die Welt (es sind nebenbei auch zwei Kriterien, die wir für unsere Whiskys des Monats immer wieder berücksichtigen).

Einer dieser Standards ist der Dalwhinnie 15yo, und Ralfy nimmt sich heute in seinem 16 Minuten langen Video der Standardabfüllung aus der Destillerie in einem einsamen Winkel der Highlands an. 15 Jahre reift er, allerdings nicht direkt in der Destillerie, sondern wesentlich näher an Glasgow und Edinburgh, in einem gewaltigen Areal voller Lagerhäuser, das der Getränkegigant Diageo für sich und seine Whiskys nutzt.

Mit 82 Punkten ist der Dalwhinnie gut, aber nicht herausragend bewertet, und im Youtube-Video erfahren Sie, warum das so ist (er meint zum Beispiel, dass der Whisky von seinem Gesamteindruck eher einem acht- bis zehnjährigen Whisky entspricht). Viel Vergnügen!