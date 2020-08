Video: Ralfy verkostet Laphroaig 10yo CS (Review #840)

Vor einigen Wochen haben wir ihn verlost – nun können Sie aus berufenem Munde nachhören, was Ihnen entgangen ist, sollten Sie nicht zu den glücklichen Gewinnern gezählt haben: Ralfy Mitchell, der verlässliche Vlogger von der Isle of Man, hat sich diesmal zu seiner 840. Verkostung den neuen Laphroaig 10yo Cask Strength eingeschenkt.

Der normale Laphroaig 10yo gehört ja sozusagen zur Grundausstattung eines Whiskyschranks, zumindest dann, wenn man den medizinisch rauchigen Stil mag, den Laphroaig zeigt. Liebe oder Abscheu – das sind die beiden Gemütszustände, die dieser Whisky laut Ralfy in seiner Verkostung provozieren kann, und in seinem Fall ist es ganz offensichtlich Liebe, denn er bewertet den Whisky mit satten 90 Punkten. Eine Warnung spricht Ralfy im Video aus, die wir nur teilen können: In einer Verkostung sollte der Laphroaig immer zum Ende hin platziert werden, denn, so Ralfy, nach einem Laphroaig schmeckt alles nach Laphroaig.

Interessante 17 Minuten warten auf Sie – wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit dem Video auf Youtube oder obenstehend bei uns!