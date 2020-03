Wallpaper: Isle of Skye

Zwischen all den Nachrichten muss auch immer wieder einmal Zeit für einfach Schönes sein – das ist mit ein Gedanke, den wir mit unserer Serie „Wallpaper“ verbinden, in der wir unseren Lesern schöne Bilder rund um Whisky in hoher Auflösung und vor allem zur absolut freien Verwendung anbieten. Gerne dann, wenn andere Nachrichten nur tröpfchenweise eintrudeln – so wie heute zum Beispiel.

Diesmal entführen wir Sie mit einem rechtefreien Bild von Susanne Stöckli auf die Isle of Skye – ein Ort, der mit Fotomotiven nicht geizt und oft auch gleich die passende Lichtstimmung dazu liefert. Ein wenig Nachbearbeitung und dann: voila, ein Bild von magischer Schönheit.

Das Bild in seiner vollen Auflösung (7360×4912 Pixel, ca. 13MB), können Sie hier als ZIP-Datei herunterladen, untenstehend finden Sie es als verkleinerte Version zum Ansehen und Anklicken (dann öffnet sich eine größere Fassung). Wie gesagt: Sie können das Bild ganz nach eigenem Gutdünken verwenden, auch für kommerziellen Einsatz. Viel Vergnügen damit!