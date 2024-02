Whisky im Bild: Kyleakin, Isle of Skye (Wallpaper)

Mit einem Bild des malerischen Hafens des Ortes Kyleakin auf der Isle of Skye setzen wir unsere Serie von rechtefreien Wallpapern mit schottischen oder Whiskymotiven für Sie vor. Rechtefrei bedeutet, dass Sie das Bild für alle Zwecke verwenden dürfen und damit keine Copyrights verletzen.

Kyleakin liegt im Südosten der Insel Skye, und gegenüber dem Ort Kyle of Lochalsh. Das Bild bieten wir Ihnen als ZIP-File in Originalgröße (9000 x 3336 Pixel) für den Download und hier in einer verkleinerten Form zum Ansehen. Viel Vergnügen damit!