Whisky im Bild: Sonnenaufgang über der James Sedgwick Distillery in Südafrika

Und wie es der Zufall so will, haben wir heute noch drei tolle whiskybezogene Bilder für Sie: In den letzten beiden Tagen gab es wundervolle Sonnenaufgänge bei der James Sedgwick Distillery in Wellington/Südafrika – der Heimat von Whiskys wie Bain’s oder Three Ships. Master Distiller Andy Watts hat diese goldenen Momente auf seinem Weg in die Brennerei mit seinem Samsung S10+ festgehalten – ohne Filter oder Nachbearbeitung – und uns diese drei atemberaubenden Aufnahmen zur Veröffentlichung für unsere Leser zur Verfügung gestellt. Danke, Andy!

Wer mehr über die Brennerei erfahren will, der kann sich hier über unseren Besuch dort im Januar des Vorjahres informieren (Teil 1 und Teil 2), ein Videointerview mit Andy Watts können Sie hier sehen. Nun aber viel Vergnügen mit den Bildern, die Sie durch Anklicken vergrößern können.

James Sedgwick Distillery im Morgenrot. Bild (c) Andy Watts

James Sedgwick Distillery im Morgenrot. Bild (c) Andy Watts