Wer gewinnt eine von 6 Flaschen Old Pulteney Coastal Series Port – mit 2 Keramikuntersetzern + 2 Gläsern? Auflösung hier!

Die Destillerie Old Pulteney

Die Destillerie Old Pulteney liegt mitten im Städtchen Wick, am nördlichsten Zipfel des schottischen Festlands. Der entlegene Ort galt zu Anfang des 19. Jahrhunderts als Heringshauptstadt Europas.

Um den Durst der Hafenarbeiter und Fischer zu stillen, gründete James Henderson 1826 die Old Pulteney Brennerei und benannte sie nach dem damaligen Direktor der britischen Fischereigesellschaft, Sir William Johnstone Pulteney.

Das »Old« rührt angeblich daher, dass die besondere Witterung in den windumtosten Northern Highlands den Whisky schneller reifen lässt.

Die außergewöhnliche geografische Lage der Destillerie Pulteney an der nördlichen Küste des schottischen Festlandes, und die eng mit der Fischerei verbundenen Geschichte, ist der Grund für den starken maritimen Bezug der Destillerie.

Bis heute prägt die salzige Seeluft den Charakter der Scotchs aus der lange Zeit nördlichsten Destillerie des schottischen Festlandes.

Die Range der Brennerei präsentiert die handwerkliche Kunst der Destillerieteams in facettenreichen Abfüllungen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Schlaglichtern auf das für Old Pulteney so typische Geschmacksbouquet.

Ihr Gewinn: Eine von sechs Flaschen Old Pulteney Coastal Series Port – mit 2 Keramikuntersetzern und zwei Gläsern

Die Old Pulteney Brennerei präsentiert mit „Port Cask“ einen aufregenden Neuzugang in ihrer limitierten Coastal Series. Damit besteht die 2022 erstmals vorgestellte Coastal Serie nun aus zwei von vier geplanten Limited-Edition-Whiskys, weitere sind für dieses Jahr und 2025 zu erwarten. Die Fässer stammen allesamt aus ganz besonderen Küstenregionen der Welt.

Die Coastal Series nimmt Whisky-Liebhaber mit auf eine Entdeckungsreise zu den schier unendlichen Möglichkeiten der Reifung und des Finishings in Fässern aus aller Welt. Für diese limitierte Serie kooperiert Old Pulteney mit Wein- und Spirituosenherstellern aus aller Welt, die ihre Produkte in Küstenregionen produzieren. Als ein Whisky, der berühmt ist für seine maritimen, vom Meer beeinflussten Aromen, lag es für die Brennerei auf der Hand, diesen ganz speziellen Charakter durch eine spezielle Fassreifung zu verstärken. Das Ergebnis sind aktuell zwei, bald schon vier, extrem unterschiedliche sowie ausdrucksstarke Single Malts.

Diese Limited Edition der Old Pulteney Coastal Series reifte zunächst in 2nd fill Ex Bourbonfässern, um daraufhin ihrer eigentlichen Bestimmung zu folgen – der finalen Veredelung in Portweinfässern aus dem nordportugiesischen Douro Tal. Das Ergebnis ist eine phantastische Kombination aus Frucht, Süße und Würze. Dieser Single Malt verbindet auf perfekte Weise Hitze und Kälte, also die weiche und intensive Frucht des Portweins mit dem typisch maritim-mineralischen Charakter von Old Pulteney.

Hier finden zwei Welten zueinander, die gegensätzlicher nicht sein könnten und doch in mindestens zwei Punkten stark miteinander verbunden sind: ein jahrhundertealtes Handwerk und die Suche nach intensiven Aromen durch den Ausdruck des klimatischen Einflusses an der Küste. Hier verschmelzen die Vorzüge amerikanischer Eichenfässer mit handverlesenen Ruby Port Pipes und Ruby Port Barriques zu einem besonders ausgewogenen, maritimen Single Malt mit wunderbar süßen und würzigen Noten sowie der typischen Old Pulteney-Mineralität.

Im Glas präsentiert sich der Old Pulteney Port roségolden und duftet intensiv nach getrockneten Früchten, Sultaninen und buttriger Vanille. Am Gaumen erinnert er an kandierte Orange, Marzipankirschen und Zimtschnecken. Frucht trifft auf salzige Mineralik – der Douro trifft auf die Küste Nordschottlands, der Heimat von Old Pulteney.

Die rubinrote Geschenkbox mit goldfarbenen Elementen ist ein Hinweis auf die Portfassreifung und zeigt eine Illustration der portugiesischen Küste. Der Whisky ist nicht kältefiltriert.

Malcolm Waring, Master Distiller von Old Pulteney, sagt zu seinem neuesten Meisterstück:

„Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, unseren neuen Coastal Series zu präsentieren – Old Pulteney Port. Für mich repräsentiert er die perfekte Balance aus fruchtig-intensiven Port Aromen und der typisch elegant-salzigen Note von Old Pulteney. Ein ganz besonderer Genuss!“ „Der Old Pulteney Port ist eine großartige Ergänzung unserer limitierten Coastal Serie und reiht sich ein neben unserer ersten limited Edition, dem Pineau des Charentes.“

Zusätzlich zu einer der sechs Flaschen Old Pulteney Coastal Series Port gewinnen Sie bei uns zwei wunderschöne Keramikuntersetzer und zwei Nosing-Gläser von Old Pulteney – für den perfekten Genuss!

