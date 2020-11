Whiskey-Erlebnis-Welt in Portmagee geplant

In Portmagee im County Kerry/Irland ist ein neu whiskey experience geplant. Geplant wird es von der internationalen Designagentur für Besucherzentren Katapult, wie das Unternhemen auf seiner Website schreibt. Neben der Portmagee Whisky Experience soll auch noch das Seine Boat Visitor Center entstehen. Geplant ist ein 360-Grad-Kinoerlebnis in einer geodätischen Kuppel, das den Gästen zeigt, wie das Leben nahe des Atlantik ist. Die Attraktion wird auch interaktive Elemente enthalten, die das Dorfleben in Portmagee und den Destillationsprozess zeigen. Eine Whiskey-Brennerei kann das Dorf zwar noch nicht vorweisen. Diese sei von der Firma Portmagee Whiskey jedoch geplant, mit dem Portmagee 9 Year Old Irish Whiskey und dem Portmagee Whisky sind allerdings bereits Abfüllungen erhältlich.

Irlands nationale Tourismusentwicklungsbehörde, Fáilte Ireland, unterstützt das Projekt mit dem Portmagee Whisky Experience und dem Seine Boat Visitor Center. Es ist Teil der Initiative „The Wild Atlantic Way“, die darauf abzielt, ein internationales Tourismusangebot an der Westküste Irlands zu schaffen. Die erste Phase der Besucherattraktion wird voraussichtlich im Sommer 2021 eröffnet.