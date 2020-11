PR: Kirsch Import stellt vor: MacNair’s Lum Reek by Billy Walker

In seiner heutigen Aussendung stellt Kirsch Import die Blended Malts MacNair’s Lum Reek by Billy Walker vor. Die Range besteht aus drei Abfüllungen. Neben dem Peated Lum Reek und MacNair’s Lum Reek 12 y.o. gehört noch MacNair’s Lum Reek 21 y. o. zum Portfolio. Dieser wurde im Frühjahr bei den World Whisky Awards als „Best Scotch Blended Malt“ mit Gold prämiert und zum Category Winner in dieser Rubrik gekürt.

Alle weiteren Informationen und Hintergründe zu MacNair’s Lum Reek finden Sie in der folgenden Aussendung:

MacNair’s Lum Reek by Billy Walker

Hommage an Glasgower Whiskygröße Harvey MacNair

Als Harvey MacNair, Globetrotter des 19. Jahrhunderts, um 1860 einen langen Arbeitstag bei einem Glas Whisky ausklingen ließ, verstopfte der Kamin (in Schottland auch „lum“ genannt) der Hütte, in der er saß. Der Raum füllte sich mit Rauch – und Harvey war beeindruckt von dessen Effekt auf seinen Whisky. Von dieser Erfahrung inspiriert, entwickelte der viktorianische Händler, Entrepreneur und Vordenker im Whisky Blending den MacNair’s Signature Blend Lum Reek. Als Hommage an den Glasgower Lebemann und passionierten Anekdotenerzähler erweckte Billy Walker, Whisky-Koryphäe der heutigen Zeit, den getorften Lum Reek – und die gesamte Marke MacNair‘s – 2018 erneut zum Leben.

Bei MacNair’s ist man überzeugt: Blending erlaubt es, wirklich kreativ zu werden. Schlüssel zum Erfolg sind Experimente und das Ausreizen von Grenzen. Wie einst Harvey MacNair suchen die Distillers weltweit mit viel Expertise und Erfahrung nach den besten Fässern – ihrer Basis für hervorragenden Whisky. Aktuell kommen bei der Produktion der Blends Bourbon Barrels, unbelegte Virgin Oak Casks und ehemalige Rotwein- und Sherryfässer (Pedro Ximénez und Oloroso) zum Einsatz. Der Whisky der Reihe Lum Reek reift in ihnen bis zu 21 Jahre.

Dass der Lum Reek 21 y. o. mit seinen 48% vol. ein wirklich herausragender Blended Malt Whisky ist, davon überzeugte sich auch die Jury der diesjährigen World Whisky Awards. Der älteste Blend der Lum Reek Range wurde im Frühjahr als „Best Scotch Blended Malt“ mit Gold prämiert und war damit Category Winner in dieser Rubrik.

Insgesamt besteht die Range aus drei Abfüllungen. Neben dem 21 Jahre alten Blended Malt Scotch Whisky brachten Billy Walker und Team eine 12-jährige Abfüllung auf den Markt sowie den Peated Lum Reek, ebenfalls ein Goldmedaillen-Gewinner. Die kreativen Scotch Whiskys entstehen aus verschiedenen kräftig getorften Islay sowie Speyside Single Malts und werden schließlich mit Single Malt von GlenAllachie vermählt. Dank ihres Anteils von der Whisky-Insel besitzen alle Abfüllungen schöne Rauchnoten und halten damit das Versprechen der „verräucherten“ Geschenkverpackung.

Die mit 46% vol. bzw. 48% vol. abgefüllten Blended Malts sind weder gefärbt noch kühlfiltriert. Während der 21 Jahre gereifte Lum Reek in einer Auswahl von Virgin Oak sowie mit Oloroso Sherry und Rotwein vorbelegten Fässern reifte, wählte Billy Walker für die 12-jährige Abfüllung First Fill Bourbon Fässer sowie Ex-Rotwein und -PX-Sherry-Fässer aus. Der vielseitige Peated Lum Reek reifte in First Fill Bourbon Barrels, Virgin Oak Casks, Oloroso-Sherry- und Rotweinfässern.

In der hervorragenden Fassauswahl durch Billy Walker liegt das Geheimnis des Erfolgs der komplexen Small-Batch-Abfüllungen für Rauch-Fans. „Lang my yer lum reek“ wünschen sich die Schotten für ein langes, gesundes und erfolgreiches Leben – ein Motto, das bestens zu diesem aromatischen Revival passt.

MacNair’s Lum Reek –

Heavily Peated

Blended Malt Scotch Whisky

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Oloroso-Sherry-Fässer, Virgin Oak Casks, Rotweinfässer

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

MacNair’s Lum Reek 12 y.o. – Heavily Peated

Blended Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, PX-Sherry-Fässer, Rotweinfässer

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

MacNair’s Lum Reek 21 y.o. – Heavily Peated

Blended Malt Scotch Whisky

21 Jahre

Fasstyp: Oloroso-Sherry-Fässer, Virgin Oak Casks, Rotweinfässer

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert