Whisky im Bild: Isle of Raasay Distillery leert Fässer für ersten Single Malt

Nun ist es bald soweit: Die Isle of Raasay Distillery wird nächste Woche ihren ersten Single Malt in Flaschen abfüllen. Zur Zeit ruht er gerade in Bottichen, damit sich dort die Komponenten der einzelnen Fässer „vermählen“ können. Und diese Fässer wurden am Dienstag geleert.

Wir bringen hier mit freundlicher Erlaubnis der Brennerei drei Bilder von den Fässern und deren Entleerung – und eines, das schon einmal zeigt, wie der Whisky im Glas aussehen wird (eine Grobfilterung wird wohl noch vorgenommen).

Sobald der erste Whisky der Isle of Raasay Distillery erhältlich sein wird, informieren wir Sie natürlich sofort darüber.