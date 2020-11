Teeling Distillery und Umbrella Brewing kreieren Irish Whiskey mit Ginger Beer Cask Finish

Die in Dublin beheimatete Teeling Distillery und das Londoner Unternehmen Umbrella Brewing stellen die zwei Produkte ihrer Zusammenarbeit vor: Umbrella London Ginger Beer mit einem Finish in Teeling Whiskey Fässern, und Teeling Whisky mit einem Finish in Umbrella London Ginger Beer Fässern.

Die Teeling Distillery sandte zwei ehemalige Bourbon-Hogshead-Fässer zu Umbrella Brewing. Die Brauerei füllte diese dann mit ihrem Ingwerbier und ließ es zwei Jahre darin reifen, bevor es mit Kohlensäure versetzt und in Dosen abgefüllt wurde. Die jetzt mit Ginger Beer vorbelgten Fässer gingen wieder zurück zu Teeling, die dann ihrerseits so ihren Ginger Beer Cask Finished Teeling Irish Whiskey kreierten.

Teeling Irish Whiskey Ginger Beer Cask Finished ist ohne Kühlfiltration mit 46 % Vol. abgefüllt. Für £45.00 plus Versandkosten kann eine von nur 700 Flaschen bei the umbrella project online erworben werden.

Das Teeling Irish Whiskey Finished Ginger Beer ist noch nicht bestellbar, dies soll jedoch in Kürze ändern.