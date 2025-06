Teeling Distillery mit Sonder-Abfüllung zum 10-jährigen Jubiläum

Zu ihrem 10. Geburtstag veröffentlicht die Dubliner Teeling Distillery eine auf 500 einzeln nummerierte Flaschen limitierte Sonderabfüllung. Teeling Distillery 10th Birthday Batch Whiskey besteht aus einigen der ältesten Malt- und Pot-Still-Whiskeys der Brennerei.

Teeling Distillery 10th Birthday Batch Whiskey reifte in ehemaligen Bourbonfässern, der Whiskey wurde mit 50,1 % Vol. und ohne Kältefiltration abgefüllt. Erhältlich ist das Bottling (100 €) im Dublin Distillery Gift Shop und auch online. Der gesamte Erlös wird an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Official Tasting Notes

Beautiful balance of orchard fruits, caramel and butterscotch from the malt component, the peppercorn spice and green apple oiliness of the Pot Still, with a unique tropical character of melon and guava.