Serge verkostet: Tamnavulin als Duo

Wenig überraschend fallen heute die Bewertungen von Serge Valentin seiner Tamnavulin-Verkostung auf Whiskyfun aus. Denn Whiskys mit einer Reifung in Rotwein-Fässern gefallen ihm nur äußerst selten. So kann ihn auch das French Cabernet-Sauvignon Finish aus Tamnavulins ‘Red Wine Cask Edition’ nicht recht überzeugen. Anders verhält es sich bei dem Single Cask Bottling aus einem first fill European oak oloroso butt von James Eadie, welches exklusiv in Deutschland erschien. Die Benotungen in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Tamnavulin ‘Red Wine Cask Edition – French Cabernet-Sauvignon Finish’ (40%, OB, +/-2021) 77 Tamnavulin 11 yo 2013/2025 (57.4%, James Eadie, Exclusive to Germany, first fill European oak oloroso butt, cask #373071, 315 bottles) 86