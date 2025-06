Jetzt erschienen: Laphroaig The Archive Collection: 38 Years Old

Etwas länger gedauert hat es mit der zweiten Edition der Laphroaig Archive Collection (Laphroaig The Archive Collection: 36 Years Old erschien Ende 2023), nun präsentiert die Islay-Brennerei Laphroaig The Archive Collection: 38 Years Old.

Der Whisky stammt aus der Zeit vor der umfassenden Renovierung der Brennerei Mitte der 80er-Jahre, in der die Destillerie neue stills und condensers erhielt. Diese seltene Abfüllung gehört somit zu den letzten Whiskys, die nach dem traditionellen Verfahren hergestellt wurden. Der 38 Jahre alte Single Malt durchlief einen recht komplexen Reifeprozess. Er lagerte zunächts in ehemaligen amerikanischen Bourbonfässern. Anschließend reifte er in second-fill oloroso sherry hogsheads. Die abschließende Reifung genoss er in einem oloroso sherry-seasoned European oak butt.

Weltweit sind nur 400 Flaschen des Laphroaig The Archive Collection: 38 Years Old erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 4.760 €. Die Mitglieder von Friends of Laphroaig erhielten durch eine exklusive Verlosung vor der allgemeinen Veröffentlichung am 12. Juni einen Vorab-Zugang.