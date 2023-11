Neu: Laphroaig – The Archive Collection

Neben ihrer Reihe Laphroaig – The Wall Collection – Peat (wir berichteten) startet die Laphroaig Distillery mit The Archive Collection eine weitere Serie seltener Whiskys. Auch hier ist die erste Abfüllung ein 36-jähriger Single Malt. Laphroaig The Archive Collection: 36 Years Old reifte in amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern und wurde in einem second-fill oloroso Sherry hogshead veredelt. Abgefüllt in Fassstärke von 40,2 % Vol. in mundgeblasenen Flaschen, deren Design vom am Strand von Islay gefundenem Meerglas inspiriert ist, erscheint dieser Whisky in einer auf 400 Flaschen limitierten Auflage. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £3,750 (nicht ganz 4.300 € wären dies).

The Laphroaig Prestige Launch at NoMad Hotel, Covent Garden, London, UK. Picture: Danny Loo/CPG Media

Laphroaig The Archive Collection: 36 Years Old soll die typischen Torf-, Rauch- und Salzaromen in sich tragen, mit einer „überraschenden Fruchtigkeit im Glas“. Wie Laphroaig mitteilt, sei dies die erste Abfüülung der Serie, der weitere Veröffentlichungen im nächsten Jahr folgen würden.