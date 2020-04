Whisky des Monats April 2020: Unterstütze deinen lokalen Händler!

Monatlich präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle die Empfehlung aus der Redaktion. Sie sind es gewohnt, einen Abfüllung präsentiert zu bekommen, die unsere Kriterien eines ‚Whisky des Monats‘ erfüllt: Eine uns überzeugende Qualität in einer hohen Verfügbarkeit zu einem recht attraktivem Preis. Bisher kürten wir hier insgesamt 85 Mal ein Bottling, eine Abfüllungs-Reihe oder auch gleich eine ganze Brennerei. Und normalerweise würde nun natürlich die Nummer 86 folgen.

Doch normal ist momentan nichts, oder um hier exakter zu sein, recht wenig. Um in naher Zukunft wieder eine maximale Normalität erleben zu können, erfordern die momentanen Umstände einerseits deutliche Einschränkungen, und andererseits auch eine hohe Zahl helfender Aktionen. Deshalb lautet unsere Empfehlung im April 2020: Unterstütze Deinen lokalen Händler!

SARS-CoV-2, 2019-nCoV oder das Coronavirus – egal wie wir es nennen: Es verändert gerade unsere Welt, oder um auch hier wieder exakter zu sein: Unser Umgang damit verändert unsere Welt.

Wir ersparen uns an dieser Stelle die Wiederholung der Appelle, zuhause zu bleiben und nicht unbedingt notwendige soziale Kontakte zu vermeiden. Diese finden sich an jeder Ecke der digitalen Welt. Mit der Zahl der Infizierten nahm ähnlich exponential die Zahl der Virologen und Pandemie-Experten zu.

Auch unsere kleine überschaubare Whisk(e)y-Welt wird sich verändern. Viele Brennereien stellen ihre Produktion um auf die Herstellung von Desinfektionsmittel. Neue Bottlings können nicht abgefüllt werden, die Arbeit der Abfüll-Anlagen ruht. Erwartete Lieferungen stecken oft bei den Lieferanten fest. Importeure und Vertriebe erhalten nur wenig Ware. Lokale Whisk(e)y-Händler müssen ihre Geschäfte schließen, der Online-Handel in diesem Bereich kommt in einem ähnlichen Ausmaß zum Erliegen. Wir müssen in diesen Zeiten noch mehr füreinander da sein. Wir müssen in diesen Zeiten uns noch mehr gegenseitig unterstützen.

Wir rücken zu Beginn dieses Monats mal etwas enger zusammen. Wir verändern die Anrede, wechseln vom förmlich-distanzierten ‚Sie‘ zum persönlicheren ‚Du‘. Als ein Sprachrohr in unserer Whisk(e)y-Welt formulieren wir in diesem Monat, als Zeichen des Zusammenhalts und der Unterstützung, deshalb an dieser Stelle einen Appell an Dich:

Unterstütze Deinen lokalen Händler!

Unterstütze Deinen Whisky-Onlinehändler!

Jede Flasche hilft!

Wir bei Whiskyexperts haben einen neuen Bannerbereich unter dem Motto „Unterstützen Sie Ihre Händler“ eingerichtet, den wir allen Werbepartnern mit Shops oder Online-Leistungen in Rotation zur Verfügung stellen – und zwar völlig gratis und bis auf Weiteres.

Hier können alle sich vorstellen, die einen Onlineshop oder eine Online-Leistung in Sachen Whisky anbieten. Und wir bitten Dich, diese Angebote zu nutzen. Kaufe Deinen persönlichen Whisky des Monats jetzt beim Händler Deines Vertrauens. Wir danken Dir dafür!