Whisky im Bild: 33 Aufnahmen aus der Destillerie Glen Garioch

Wie schon in den letzten Tagen sind wir auch diesmal mit Jochen Wied von Joe’s Tastings unterwegs. Er hat uns von seinen Schottlandreisen wieder jede Menge Bildersets mitgebracht und zur Verfügung gestellt. Wir werden sie mit Ihnen über den Jahreswechsel, wenn die News spärlicher werden, teilen.

Das Örtchen Old Meldrum, in dem wir uns mit Jochen diesmal befinden, liegt in der Speyside und ist die Heimat der Highland-Brennerei Glen Garioch (und wenn Sie sich jetzt wundern, wie das geht, mit der Speyside und den Highlands: Die Speyside ist ein Teil der Highlands, und den Brennereien steht es frei, sich für eine Bezeichnung zu entscheiden, wie es zum Beispiel auch Glenfarclas gemacht hat).

33 Bilder von und in der 1797 gegründeten Destillerie haben wir heute für Sie vorbereitet, viel Vergnügen damit!