An vergangenen Wochenende fand, an einem altbekannten Standort, die zweite Auflage des Edelspirituosen-Festivals MÜNCHEN SPIRITS statt. Die Schwerpunkte der Messe im MVG Museum in der Ständlerstraße waren – neben Gin, Rum und weiteren alkoholischen Getränken – natürlich auch Whisky und Whiskey in all ihren unterschiedlichen Spielarten. Wir laden Sie ein, an unserem kurzen fotografischen Rundgang vom vergangen Samstag über und durch die Messe teilzunehmen.

Viel Vergnügen hierbei: