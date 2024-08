Typisch traditionell irische Whiskey-Bonder – so könnte man das Geschäftsfeld des unabhängigen Abfüllers W.D. O’Connell Whiskey Merchants Ltd. umreissen. Mit Whiskymax hat man nun einen neuen Importeur in Deutschland gefunden, und präsentiert mit dem Mainhausener Unternehmen gemeinsam auch gleich einige Deutschlandpremieren, :

Whiskymax übernimmt Import und Vertrieb von W.D. O’Connell Whiskey Merchants Ltd.

Ab sofort zeichnet der Importeur Whiskymax aus Mainhausen für den Deutschlandvertrieb der Abfüllungen von W.D. O’Connell Whiskey Merchants Ltd. aus dem County Waterford im Süden Irlands verantwortlich. Bereits seit vielen Jahren erfreut sich der unabhängige Abfüller nicht nur auf dem deutschen Markt großer Beliebtheit, umso mehr freut man sich bei Whiskymax auf die kommende Zusammenarbeit.

Anders als viele andere unabhängige Abfüller hat man bei W.D. O’Connell nicht das Ziel, irgendwann eine eigene Brennerei zu bauen – man konzentriert sich vielmehr auf das Wiederbeleben und Fortführen der irischen Whiskey-Bonding-Tradition.

In der Tradition der Abfüller und Bonder aus den Anfängen des irischen Whiskeys sucht das Team um Gründer und CEO Daithí O’Connell nach den besten neuen und gereiften Spirituosen der besten irischen und internationalen Brennereien. W.D O’Connell arbeitet mit getorftem Whiskey, es werden Single Grains abgefüllt, man schätzt eine reine Sherry-Fassstärke. Gerne lässt man auch Whiskey in Madeira-Fässern im eigenen Warehouse reifen und bezieht den besten schottischen Whisky, den Islay zu bieten hat – dazu später mehr.

Die Arbeit Daithís beruht dabei sowohl auf seinem Abenteuergeist als auch auf seinen jahrzehntelangen Erfahrungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Seine Leidenschaft für Kultur und Reisen hat ihn von Irland nach Australien, Hongkong und Dubai geführt, bevor der Kreis sich nun in Kilmacthomas, Co. Waterford, schließt. Nun ist es an der Zeit, dem Whiskeybonding, dem wichtigen Bestandteil der Entstehungsgeschichte des irischen Whiskeys, neues Leben einzutauchen und – ganz der (Lebens-)Philosophie des Gründers entsprechend – den Blick auch über den Küstenrand Irlands zu richten. So erklärt sich auch die jüngste Abfüllung aus dem Hause W.D. O’Connells – ein 8 Jahre alter Caol Ila, abgefüllt für das Fèis Ìle Festival 2024, der ein PX-Barrique-Finish erhielt.

Folgende Abfüllungen – davon gleich streng limitierte Deutschlandpremieren – sind im Einzelnen ab sofort über Whiskymax beziehbar:

W.D. O’Connell Caol Ila 8 Jahre – PX Barrique Finish, 53,9% Vol.

Abgefüllt zur Feier des ersten Besuchs beim jährlichen Fèis Ìle – dem Islay Festival – ist dieser 8 Jahre alte Single Malt der zweite in der Caledonian Series von Scotch Whiskys. Nach 7 Jahren in einem First-Fill-Bourbon-Fass verbrachte er noch ein weiteres Jahr in einem PX-Barrique, was dem klassischen Profil, das man an einem Islay Scotch Whisky so liebt, eine zusätzliche Finesse verleiht. Er war bereits ein großer Hit auf dem diesjährigen Festival!

Destilliert in der Caol Ila Destillerie – 2016

7 Jahre in First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern gereift

Über ein Jahr lang in einem PX-Barrique gereift

W.D. O’Connell From Clare To Here Vol. 2, 8 Jahre Single Cask, 54% Vol.

Nach dem Erfolg der ersten Zusammenarbeit des Abfüllers mit der Western Herd Brewery folgt nun die Fortsetzung des grandiosen Whiskeys – From Clare To Here, Volume II. Dieses sehr limitierte Einzelfass hat Einflüsse von ehemaligen Bourbon- und Stout-Fässern und hat mit 54% den gleichen Charakter wie Volume I. Für diese Version wurde der Whiskey für 16 Monate in ein Rhum-Agricole-Fass gefüllt, was diesem Publikumsliebling eine völlig neue Dimension verleiht.

Destilliert in der Great Northern Distillery

Erste Reifung in First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern

Zweite Reifung in Western Herd Stout Fässern

Finish in einem Rhum-Agricole-Fass

Fass #3926208

Limitiert auf 168 Flaschen

W.D. O’Connell Bill Phil Batch 7 – Single Malt – 47,5% Vol.

Bill Phil ist nach dem Urgroßvater des Gründers, William Philip O’Connell, einem Schmied aus der Grafschaft Limerick, benannt. Er war berühmt für seinen handgefertigten Torfschneider, der als Bill Phil Sleán (sprich: shlawn) bekannt ist.

Dieser Whiskey ist eine Rückbesinnung auf den traditionellen irischen Whiskey aus der Zeit, bevor die Kohle nach Irland kam. Er ist süß und rauchig, mit reichem Biskuitmalz und Zitrusfruchtaromen – wirklich luxuriös.

Tasting Notes:

Aroma: Nach Bergamottöl duftender, leicht getorfter Rauch erfüllt die Sinne.

Unverkennbar frische, vibrierende Getreidenoten tauchen langsam auf und tragen Wellen von pochierter Birne und Earl Grey Tee, während sich die phenolischen Öle ausbreiten.

Geschmack: Creme über zerbröckeltem Biskuit mit klaren Wellen von leicht geräuchertem Malz, Bananenbrot, süßer Cassisa und Bergamotte.

Nachklang: Frisches Clementinennöl, ein Hauch von Rauch, Apfelbaumzapfen und reife Orchideenfrüchte.

W.D. O’Connell Small Batch Single Malt – Fino Sherry Cask – 5 Jahre – 50% Vol.

Die Herstellung von Sherryweinen blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück; sie ist vielfältig und komplex und hat eine wichtige Rolle bei den Geschmacksprofilen gespielt, die wir heute alle an Whiskey lieben.

Destilliert in der Great Northern Distillery – 2018

Ursprünglich in First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern gereift

Umgefüllt im April 2022

W.D. O’Connell 10 Jahre Bourbon & Rye Series, 48% Vol.

Die erste Single Grain Whiskey Veröffentlichung von W.D O’Connell Whiskey Merchants markiert den Beginn einer Serie.

Dieser 10 Jahre alte Single Grain wurde in Cooley destilliert und reifte in First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern für 10 bis 12 Jahre, bevor er teilweise in Ex-Rye-Fässern gefinished wurde. Abgefüllt mit 48%, nicht kühlgefiltert und limitiert auf 600 Flaschen. Ein reichhaltiger, vollmundiger Grain Whiskey mit den ausgeprägten Vanille-, Karamell- und Honignoten eines Grains und einem lebhaften Eichengewürz-Finish vom Roggen.

Tasting Notes:

Aroma: florale Noten von zerstoßenen schwarzen Kardamomschoten, die sich über eine mittlere ölige Textur mit leichten Anklängen von Nelken, Zitronenschalen, Vanille und Walnuss legen

Geschmack: Wärme von grünen Pfefferkörnern, erweitert durch ein öliges Mundgefühl, das frischer Minze, Melasse, Sorghum und Zedernspänen Platz macht

Nachklang: saftiges Fruchtfleisch von Bartlett-Birnen, Zedernspäne, reifes Kirschmark und Pekannüsse vermischen sich mit etwas süßer Cassia-Rinde

Die Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel und/oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/w-d-o-connell-whiskey-merchants erhältlich.

Fachhändler und Gastronomen, die noch nicht bei Whiskymax Import gelistet sind und die Produkte beziehen möchten, wenden sich gern an info@whiskymax.com.