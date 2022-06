3 min Video-Verkostung: Benriach 21yo The Twenty One

Die Destillerie Benriach in der schottischen Speyside hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich, gerade was die Besitzverhältlnisse angeht. Unter dem neuen Besitzer Brown-Forman ist nun eine ansehnliche Standard-Range entstanden, aus der wir für unser aktuelles Video den Benriach 21yo ausgesucht haben. In ihm reden wir darüber, warum die Destillerie Benriach eine kleine Durststrecke überbrücken musste und wie der 21yo zeigt, dass das gelungen ist.

