31.05.2024 & 01.06.2024: Lautrer Whiskydays – die Whiskymesse in Kaiserslautern

Whiskyfans in und um Kaiserlsautern dürfen sich diese beiden Tage schon mal im Kalender anmerken: Die Lautrer Whiskytage finden am Freitag, dem 31. Mai und am Samstag, den 1. Juni in der „Mensa“ der BBS I Technik auf dem Kaiserberg, (Eingang Süd), Kaiserbergring 29, in 67657 Kaiserslautern zum ersten Mal statt. Auf der Messe finden Sie eine schöne Auswahl an Händlern und unabhängigen Abfüllern, deren Stände mit Whiskys aus aller Welt bestückt sind – und die natürlich dort verkostet werden können.

Hier die Infos, die uns zu den Lautrer Whiskytagen zugesendet wurden:

Lautrer Whisky Days 2024 / 31.05.2024 & 01.06.2024

Der Veranstalter:

Die Lautrer Whisky Days werden von Michel Krebs & Sven-Alexander Krebs, zwei absoluten Whisky Liebhabern aus „de Hinnerpalz“, erstmals im Jahr 2024 in Kaiserslautern veranstaltet. Das Duo aus Neffe & Onkel, wird unterstützt von Familie und Freunden aus der großen Welt der flüssigen Verführungen.

Reinsten Hochgenuss des flüssigen Goldes aus aller Welt möchten wir euch inKaiserslautern an zwei Messe Tagen bieten:

Freitag den 31.05.2024 von 16:00 – 22:00 Uhr

Samstag den 01.06.2024von 11:00 – 19:00 Uhr

Die Location:

Veranstaltet werden die „Lautrer Whisky Days“ in der „Mensa“ der BBS I Technik auf dem sagenumwobenen Kaiserberg, (Eingang Süd), Kaiserbergring 29, in 67657 Kaiserslautern. Nach einer umfangreichen Renovierung erstrahlt diese in einem neuen und einladenden Glanz.

Für die ersten „Lauter Whisky Days“ ist dies eine Spitzen-Location mit fantastischem Pächter und dessen Team: Thomas Fröhlich (www.fröhlich-eventcatering.de) und sein Team werden an beiden Messetagen für das leibliche Wohl aller Besucher, mit alkoholfreien Getränken und kleinen Speisen vor Ort sorgen.

Im Innen- und Außenbereich erwartet sie ein umfangreiches Angebot rund um die Veranstaltung.

Das Event:

Die „Lautrer Whisky Days“ werden ganz im Zeichen des flüssigen Goldes liegen. Zwei Tage, an denen Whisky / Whiskey und alles, was dazu gehört im Vordergrund stehen soll. Tage zum Verkosten und Genießen, Zeit zum fach-simpeln und diskutieren. Stunden, in denen man sich einfach in die Welt des vielfältigen Geschmacks und der flüssigen Überraschungen entführen lässt.

Zehn bis zwölf Aussteller werden Freitag und Samstag, an ihren eigens dafür hergerichteten Masseständen, Abfüllung der verschiedensten Brennereien „Around The World“ präsentieren und zur Verkostung anbieten. Vertreten sind Whiskys aus Schottland, Irland, Amerika, Indien, Deutschland, um nur einige zu nennen. Vom neusten Trend über zeitlose Klassiker bis hin zu einzigartigen Raritäten. wird für jeden „Gaumen“ etwas dabei sein.

Mit Dabei sind die Teams von:

Brühler Whiskyhaus

The Whisky Cask

Villa Konthor

Whisky Burg Wittlich

Saar Whisky

Whisky-Burg Kyrburg

Höning, dier Kleine Brennerei am Donnersberg

Japan Whisky

Whisky & Holz

Anam na h-Alba

Holzinform

Tagestickets (um 13 Euro) für die Messe können Sie auf der Webseite schon jetzt beziehen! Täglich wird es auch drei Tastings geben, Tickets dafür gibt es vor Ort.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ein fantastisches gemeinsames Wochenende!