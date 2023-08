Aber Falls Whisky kann nicht die geschützte geografische Angabe „Welsh Whisky“ verwenden

Vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass die UK-Regierung Single Malt Welsh Whisky als geschützte geografische Angabe genehmigt hat – ein Prozess, den die Penderyn Distillery mit Nachdruck unterstützt hat.

Nicht unter den Schutz fällt allerdings die Aber Falls Distillery von Halewood und deren Whisky, obwohl die Brennerei in Wales liegt und der Whisky hier produziert wird. Der Grund für die Nichtanerkennung ist ein recht banaler: Wegen Personalmangels musste die Abfüllung der Whiskys von Aber Falls nach Lancashire verlegt werden, in die ebenfalls zum Unternehmen Halewood gehörige Abfüllanlage dort.

Die Bedingungen für die geschützte geografische Angaben legen aber klar fest, dass neben der Produktion auch die Abfüllung in Wales stattfinden muss – eine Bedingung, die Halewood momentan nicht erfüllen kann.

Seitens des Unternehmens hat man allerdings bereits angekündigt, die Abfüllung wieder nach Wales zu verlegen, sobald die Personalprobleme dort gelöst sind. Einen Zeitrahmen dafür konnte man aber noch nicht nennen.

So wird sich hoffentlich Aber Falls bald zu den anderen vier walisischen Brennereien mit geschütztem geografischer Angabe (Coles, Da Mhile, In the Welsh Wind und Penderyn).