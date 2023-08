In der Special Cask Edition von Mackmyra hat nun in der sechsten Auflage auch Gin Einzug genommen – als Finishing oder als eigene Abfüllung. Der Schwerpunkt liegt aber natürlich nach wie vor auf Whisky.

Mehr zur sechsten Auflage der Mackmyra Special Cask Edition in der Pressemitteilung, die wir von der deutschen Vertretung des schwedischen Whiskys aus der vertikalen Destillerie nördlich von Stockholm erhalten haben:

Mackmyras Special Cask Edition erstmalig auch mit verschiedenen Gin-Finishes.

Mittlerweile in der 6. Generation angekommen, ergänzt Mackmyra die neben den Connaisseurs auch bei den Sammlern beliebte SCE-Serie mit verschiedenen Gin-Finishes. Die Special Cask Edition zeichnet sich durch immer wechselnde 30 Liter Single Casks aus, die ein neuartiges Arrangement von Aromen und Geschmacksnuancen auslösen, die nicht nur Whiskykenner fasziniert. Außerdem kombinieren sie verschiedenste Volumenprozente und Rezepturen miteinander, die einen beispiellosen Einblick in die DNA von Mackmyra ermöglichen.

Mackmyra veröffentlicht zum ersten Mal in seiner Special Cask Edition auch fassgereiften Gin. Die neuen Abfüllungen in dieser SCE-Reihe stammen mittlerweile aus der 6. Batch und bekamen ihre letzte Veredelung in verschiedenen 30 Liter Single Casks. Zudem erhalten die neuen Abfüllungen ein neues Label, um den Sammelcharakter weiterzuführen.

Ursprung dieser Serie ist das Mackmyra RESERVE Programm, das die Möglichkeit bietet, sich seinen eigenen Whisky oder auch Gin, angefangen von der Rezeptur, über die Fassart, bis zum Lagerort selbst zu kreieren. Während der Reifezeit begleitet und verkostet man seinen Whisky immer wieder, um letztendlich selbst zu entscheiden, wann dieser abgefüllt werden soll. Das Ergebnis ist ein persönlicher Single Malt Whisky mit eigener Handschrift.

„Von einem fassstarken, rauchigen Single Cask Whisky aus einem amerikanischem Eichenfass, über einen Gin aus einem Amarone-, PX Sherry- oder sogar aus einem Moltebeerenfass, bis hin zu unserer extra rauchigen Rezeptur aus unserem preisgekrönten Ambassadör Cask. Das alles wie immer in Fassstärke und nicht kühlfiltriert. Natur pur und fesselnde Lektüren für die Connaisseur-Zungen warten darauf studiert zu werden.“

ergänzt Andreas Thiele, Mackmyra Germany.

Die SCE-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich.

Alkoholgehalt: Cask Strength

Fakten zu Mackmyra:

Mackmyra ist das innovative Pionierunternehmen, mit dem die Geschichte des schwedischen Whiskys begann. Der Whisky des Unternehmens wird aus schwedischen Ingredienzien ohne jegliche Zusätze und klimaneutral destilliert. Die Single Malts von Mackmyra wurden vielfach ausgezeichnet und bieten einen unvergleichlichen Whisky-Genuss.