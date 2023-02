Am 3. und 4. Februar: Whisky & Music Festival Zürich

Eine Veranstaltung mit wohl auch grenzüberschreitender Strahlkraft für Whisky- und Musikfreunde steht vor der Tür: Am kommenden Freitag und Samstag findet in der Volkshalle Zürich zum zweiten Mal das Whisky & Music Festival Zürich statt – mit Musik und Whiskys aus zum Beispiel Irland, Schottland und der Schweiz.

Mehr über diese Veranstaltung können Sie hier und in unserem Veranstaltungskalender nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky & Music Festival Zürich

03. und 04. Februar 2023 • Volkshaus Zürich

Am 3. und 4. Februar 2023 findet im Herzen von Zürich das Whisky & Music Festival statt: Die bedeutendsten Whisky Importeure und Händler der Schweiz werden mit wunderbaren Bands aus Irland, Schottland und der Schweiz unter einem Dach vereint.

Zum zweiten Mal wird am 3. und 4. Februar 2023 das Whisky & Music Festival im Herzen von Zürich seine Pforten öffnen! Mit über 1000 Besuchern war das 1. Festival ein voller Erfolg. Das Volkshaus Zürich bietet den passenden und gediegenen Rahmen für dieses in der Schweiz einzigartige Festival. Die aussergewöhnliche Atmosphäre mit besten Whiskys und fantastischer keltischer Folk Music schafft eine perfekte Plattform für Geniesser beider Sparten. Über 30 Aussteller präsentieren Whiskys und andere Spirituosen aus aller Welt im grossen Theatersaal. Unter anderem sind House of Single Malts, Charles Hofer SA, Acla da Fans, Lateltin, World of Whisky, Best Taste Trading, Haecky, Pernod Ricard, Whisky Hood, Whisky Bibliothek und viele andere mehr vertreten. Im zweiten grossen Saal findet parallel das Musikfestival statt, wo Andreas Winkler und seine Musiker am 3. Februar ihr neues Album «A Tribute to Robert Burns» vorstellen werden. The Led Farmers sind die Folk Rock Sensation aus Dublin und bilden an beiden Abenden den Main Act auf der Showbühne. Brendan Wade, der bekannteste irische Musiker der Schweiz und die älteste Dudelsack Band Zürichs «The Pipes & Drums of Zurich» vervollständigen das LineUp. Das Rahmenprogramm bietet eine Whisky Bar mit innovativen Whisky Cocktails, Stände mit Schokolade, Kaviar, Schmuck und Schottland Kunst. Ein grosses Gewinnspiel und Verpflegungs-Stationen des Volkshaus Restaurants runden das Angebot ab.

Der Veranstalter

Der Tenor und Whisky-Connaisseur Andreas Winkler von www.whiskyandmusic.com, organisiert seit über zehn Jahren erfolgreich in Zürich Whisky & Music Tastings mit namhaften Partnern wie Acla da Fans, House of Single Malts, Scotch Malt Whisky Society, World of Whisky oder Best Taste Trading. 15 Jahre war er Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich und tritt weiterhin weltweit auf. Unter anderem in London, Paris, Tokio, Cleveland, Wien und München.

The Led Farmers

The Led Farmers ist eine Indie Irish Folk Rock Band aus Irland. Die meisten Bandmitglieder haben einen universitären Musikabschluss – ein Bandmitglied wurde sogar zweimaliger „All Ireland Music Champion“. Auf ihren Tournéen quer durch die USA und Europa erntete die Band sehr viel Beifall als eine der besten Irischen Live Acts. Ihr Repertoire umfasst viele irische Folk Klassiker. Besonders viele positive Rückmeldungen haben sie jedoch für ihre eigenen Kompositionen und die neu arrangierten Songs irischer Musik erhalten. Mit ihrer Spontanität und ihren mitreissenden Songs stehen sie sofort im Kontakt mit dem Publikum und lösen wahre Begeisterungsstürme aus – was sie eben zur einer sehr unterhaltsamen Live Band macht. The Led Farmers werden Freitag und Samstag der Main Act sein.

Brendan Wade

Brendan Wade ist zurzeit einer der gefragtesten und bedeutendsten Profi-Musiker aus Irland mit aktuellem Wohnsitz in der Schweiz. Der Vollblutmusiker hat bereits mit international erfolgreichen Bands wie Eluveitie (als Special Guest bei DAS ZELT), die Dubliner Folkband “The Wild Colonial Boys” (mit Gerry Doyle an der Geige) oder als Vorband für Elton John, Mike and the Mechanics, David Essex, Big Country und Squeeze gespielt. Zudem hat er auch mit Top-Produzenten wie Pele Loriano oder das berühmte Zürcher Produktionsstudio “The Hit Mill” zusammengearbeitet.

Einer seiner grössten Erfolge feierte Brendan als Leadsänger der Rock Band Cry Before Dawn, welche 1989 zur besten irischen Band beim nationalen Musicawards IRMA gewählt wurde und Doppelplatin für zwei Studioalben erhielt.

Im Jahr 2011 reformierte sich die Band, spielte ausverkaufte Shows in Dublins Vicar Street und Wexfords Opera House und ist heute noch in Europa aktiv unterwegs. Brendan wird am Freitag mit Simon im Duo spielen und am Samstag die Whisky & Music Band verstärken.

Andreas Winkler & Band

Andreas Winkler entführt die Zuschauer mit wundervollen Balladen, mit samtweicher Stimme und virtuosen Gitarrenklängen seines kongenialen Partners Michael Winkler in die romantisch-melancholische Klangwelt Schottlands. Fiddle, Pipes und Bodhran spielen die temperamentvollen, mitreissenden Songs , die man sonst in den Pubs von Edinburgh oder Inverness hört. Es wird mitgesungen, getanzt, getrunken und gelacht! Andreas Winkler war 15 Jahre Solist am Opernhaus Zürich und ist nach wie vor auf den Bühnen der Welt vertreten. Nun hat er zusammen mit Michael Winkler, Julian Zuzak u.a. das „Burns“ Album verwirklicht. Zahlreiche Eigenkompositionen auf berühmte Texte des schottischen Nationaldichters Robert Burns machen das neue Album zu etwas ganz Besonderem. Am 3. Februar 2022 findet im Rahmen des Festivals die Uraufführung statt. Dort kann das Album vorbestellt werden. Nicht verpassen! Am Samstag spielt die Band mit Nina Ulli und Brendan Wade.

The Pipes and Drums of Zurich

The Pipes and Drums of Zurich, Zürichs erste Dudelsackband, wurde 1977 gegründet. Es ist ihr Ziel,

Dudelsackmusik nach schottischem Vorbild zu machen. Bei unzähligen Auftritten bei Firmenanlässen und Familienfeiern konnte die Band die unvergleichliche schottische Atmosphäre vermitteln. Aber auch in Schottland erreichten sie an Musikwettkämpfen (Competitions) beachtliche Resultate und durften schon Pokale in die Schweiz entführen.

Jetzt Ticket sichern! https://eventfrog.ch/de/p/gruppen/whisky-music-festival-zuerich-6973626519265349965.html

Kontakt

info@whiskyandmusic.com

www.whiskyandmusic.com



Daten und Öffnungszeiten

Freitag, 3. Februar 2023, 16-23 Uhr

Samstag, 4. Februar 2023, 14-23 Uhr



Location

VOLKSHAUS ZÜRICH, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich



Ticketpreis für Besucher

CHF 39.- p.P. (inkl. Nosing-Glas)

Im Preis ist der Zugang zu allen Musikdarbietungen und der Whisky Messe enthalten. Die einzelnen Degustationen (je 1 cl) werden den Ausstellern jeweils bar am Stand bezahlt.