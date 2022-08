Die vierte Ausgabe des Ardbeg Traigh Bhan kündigte sich bereits im Dezember an und wird im kommenden Monat erscheinen. Wie wir in der Pressemitteilung der Moët Hennessy Deutschland GmbH lesen, unterscheidet sich Batch 4 dieses 19-jährigen Ardbegs durch einen hohen Anteil an ehemaligen Oloroso-Sherry-Fässern etwas von den vorherigen Batches.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt und ab dem 6. September 2022 limitiert zu 260€ (UVP) erhältlich. Weitere Details sowie die Verkostungsnotizen finden Sie nun in der folgenden Presseaussendung:

Ardbeg 19 Years Old im Gezeitenwechsel

Batch 4 wurde unter Vollmond abgefüllt

Islay / München, 31. August 2022. Die vierte Ausgabe des Ardbeg Traigh Bhan erscheint in Kürze: Jahr für Jahr in kleinen Chargen hergestellt, ist im September 2022 das Batch 4 der 19-jährigen Abfüllung erhältlich. Der Islay Malt Whisky ist vom Strand Traigh Bhan inspiriert, der für seinen „singenden Sand“ an der Südküste Islays bekannt ist. Mit einem höheren Anteil an ehemaligen Oloroso-Sherry-Fässern unterscheidet sich die diesjährige Abfüllung erneut etwas von den Vorgängern, mit Aromen von Schokolade und Rosinen und einem ausgeprägtem Menthol Charakter.

Der Inbegriff eines gereiften Ardbegs öffnet sich an der Nase mit Aromen von Kräutern, Kiefern und Fenchel, die in kräftige Noten von Limettensorbet und Halspastillen übergehen. Im Geschmack eine intensive Welle Holzrauch mit etwas dunkler Schokolade und gemahlenem Kaffee. Süße Noten von Zitronencreme und Erdnusskrokant durchbrechen die Brandung mit etwas Rosinentoffee und Haselnuss. Schließlich tauchen Menthol, Zitronengras, Anis, Nelken und weißer Pfeffer aus rauchiger Tiefe auf.

Das Aromenprofil ist nicht das Einzige, dass sich von Jahr zu Jahr ändert. Jede Ausgabe des Traigh Bhan, gesprochen Träi Wan, trägt einen eigenen Code, ein Chargensymbol und die Unterschrift eines bekannten Gesichts der Destillerie. In diesem Jahr ist es Collin Gordon, der Destillerie Manager. Er sagt:

„Es ehrt mich sehr, meinen Namen unter diese Abfüllung zu setzten, inspiriert von einem der schönsten Orte auf Islay. Ein köstlicher Dram und die Tatsache, dass jede Abfüllung etwas anders ist, steigert die Freude. Ich weiß, Ardbeggians und ihre Freunde genießen es, die kleinen Unterschiede zu vergleichen.“

Für Dr. Bill Lumsden, Master Distiller von Ardbeg ist die vierte Ausgabe eine bemerkenswerte Weiterentwicklung der Serie. Sie füllt die großen Fußstapfen der Vorgängerversionen bestens aus, mit mehr Holzrauch, Menthol und Anis im Vordergrund. Ein unglaublich ausgewogener Ardbeg, den man nicht verpassen sollte.

Für weitere Informationen über diese Abfüllung und alles, was mit Ardbeg zu tun hat, können Liebhaber rauchiger Single Malts dem Ardbeg Committee unter Ardbeg.com/committee kostenfrei beitreten.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt und ab dem 6. September 2022 limitiert zu 260€ (UVP) erhältlich.

Verkostungsnotiz Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan

Farbe: Gold im Sonnenuntergang

An der Nase: Aromen von Kräutern, Kiefern und Fenchel, die in kräftige Noten von Limettensorbet und Halspastillen übergehen, während Eukalyptus und Sattelseife folgen. Ein Spritzer Wasser öffnet einen Schwall Haselnuss, süße Vanille und Johannisbeere, bevor reichlich Minzschokolade die Nase umschließt.

Am Gaumen: Eine intensive Welle Holzrauch mit etwas dunkler Schokolade und gemahlenem Kaffee. Süße Noten von Zitronencreme und Erdnusskrokant durchbrechen die Brandung mit etwas Rosinentoffee und Haselnuss. Der Zauber dieses raren Drams setzt sich mit medizinischen, würzigen Noten fort: Menthol, Zitronengras, Anis, Nelken und weißer Pfeffer tauchen aus kräftig-rauchiger Tiefe auf.

Nachhall: Süße und Torfrauch schwappen mit cremigem Vanilletoffee, dunklen Kakao und einer warmen, holzigen Nelkennote zusammen. Ein kräftig-intensiver und wohltuend langer Nachhall.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 4 ist mit 46,2 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.