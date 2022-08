Neue LongValley Selection Abfüllung veröffentlicht

Im letzten Jahr realisierten einige Whiskyenthusiasten aus der Schweizer Destillerie Langatun ihr Herzensprojekt (wir berichteten). In der LongValley Selection bieten sie als unabhängiger Abfüller ausgewählte Einzelfassabfüllungen, die, falls nötig, ein eigenes Finish erhalten. So zum Beispiel auch bei der neuesten Veröffentlichung. In der dazu gehörenden Presseaussendung wird sie, wie immer kurz und knackig, vorgestellt. In der Schweiz ist der Royal Brackla schon erhältlich, in Deutschland ab Montag.

Neue LongValley Selection Abfüllung

Royal Brackla 12 yo

Destilled April 2010

Bottled May 2022 – 50 % Vol.

2nd Fill Islay Sherry Cask Finish

Cask No. 14 / 318 Bottles

2nd Fill Islay Sherry Cask, was steckt dahinter?

In diesem Fall eine ganz spannende Fass-Geschichte:

Oloroso-Sherry – über 20 Jahre Islay Single Malt – über 5 Jahre Royal Brackla – fast 3 Jahre

Da der Islay Whisky 5 Jahre in dem Fass war, könnte mal auch von einem 1st Fill sprechen, aber der Richtigkeit halber wird es 2nd Fill genannt.

Vorgereift war der Royal Brackla in einem typischen Ex-Bourbon Hogshead

Was bei sowas raus kommt? Na seid mal gespannt 😉 ?