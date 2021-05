PR: Langatun geht unter die unabhängigen Abfüller und launcht die LongValley Selection

Schon seit Ende des Jahres bereiten einige Whiskyenthusiasten aus der Schweizer Destillerie Langatun ein Herzensprojekt vor – und jetzt erblickt es das Licht der Öffentlichkeit: Die LongValley Selection bietet als unabhängiger Abfüller ausgewählte Einzelfassabfüllungen, die, falls nötig, ein eigenes Finish erhalten, um ein noch ausgeprägteres Geschmacksprofil zu bieten.

Die ersten drei Abfüllungen gehen dieser Tage in den deutschen Handel und sind dort auch beziehbar – weitere vier Bottlings wird es dann Ende Juni geben. Hier ein kurzer Überblick über die aktuellen Bottlings, den man uns aus der Brennerei Langatun geschickt hat:

Langatun geht unter die unabhängigen Abfüller und launcht die LongValley Selection

Der Name LongValley stammt aus den Anfängen der Langatun Destillery, welche wiederum ihren geschichtlichen Ursprung im alten Destillerie- und Braugebäude der Familie Baumberger in Langenthal hatte. Langenthal auf Englisch, «LongValley».

Diese Ursprungsstätte, das Destillerie- und Braugebäude aus dem Jahre 1857, findet sich auf dem Markenlabel der neu lancierten «LongValley Selection» wieder.

Mit dem über die Jahre gewonnen Kow How in Sachen Destillation, Degustation, Schärfung der Geschmacksrezeptoren, wurde nun die neue Marke LongValley in einem weiteren Geschäftsfeld als Independent Bottler (Unabhängiger Abfüller) ins Leben gerufen.

Die drei Whiskyenthusiasten der Firma Langatun, André, Micha und Chris, sind dem goldenen Elixier seit vielen Jahren verfallen. Doch leider sind die schottischen Perlen immer weniger «golden». Dies gab den drei Liebhaberherzen den Anstoss, sich selbst um Flüssigkeit und Fass zu kümmern. Beste gereifte Whiskygrundlagen aus Schottland, werden falls notwendig, in ausgewählten Fässern für eine gewisse Reifezeit zu edelsten Tropfen mit ausgeprägter Geschmacksvielfalt gefinisht. Die eigenen Erfahrungen und Wünsche der Drei Musketiere werden zu vollster Zufriedenheit eingebunden. Hierfür steht das Prädikat «LongValley Selection»

Die ersten drei Abfüllungen werden gerade an den Handel ausgeliefert: Der Dailuaine 11yo (56,5% vol., UVP 89,90 Euro), der Balmenach 11yo (56,5% vol., UVP 89,90 Euro) und der Glendronach 10yo (58,1% vol., UVP 94,90 Euro) stammen alle drei aus 1st Fill Sherry Butts und wurden in Fassstärke ohne Farbzusatz oder Kühlfiltrierung abgefüllt.

Im Juni werden dann folgende Abfüllungen erscheinen: Ein Ardmore 10yo mit einem Chateau Kefraya Finish, der stark getorft ist, ein Caol Ila 13yo Chateau Kefraya Finish, natürlich ebenfalls stark rauchig, ein Teaninich 14yo und ein Tullibardine 15yo, beide mit CHateauneuf du Pape Finish. Kurz vor deren Erscheinen werden wir Sie natürlich noch einmal genauer informieren.